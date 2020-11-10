Этому беспрецедентному успеху турецкой разведки (MIT) предшествовала долгая и кропотливая работа с привлечением спецслужб множества иностранных государств. Речь идет о поимке лидера террористической группировки РПК Абдуллы Оджалана, пик охоты за которым пришелся на период с октября 1998 года по февраль 1999 года.

Дело в том, что в октябре 1998 года Оджалан вынужден был покинуть свою долговременную базу в Сирии, откуда он координировал террористическую активность, и искать политическое убежище в России и странах Европы. Скитания Оджалана не ограничились европейскими странами, он успел побывать в Центральной Азии, а вся эта эпопея завершилась в Африке, в городе Найроби, где он в итоге был арестован, откуда доставлен в Турцию и в режиме повышенной безопасности помещен в тюрьму строгого режима на острове Имралы в Мраморном море. Фактически целая тюрьма была зарезервирована исключительно для одного человека, потому что всех остальных заключенных специально перевели в другие тюрьмы на материке. Арест Оджалана турецкими спецслужбами вызвал протесты сторонников РПК по всему миру. Пособники этой группировки атаковали консульства и посольства Греции по всей Европе, а также пытались штурмовать консульство Израиля в Берлине. Два члена РПК сожгли себя заживо около здания Государственной Думы. После ареста Оджалану было предъявлено множество обвинений, связанных с его ролью в РПК, боевики которой повинны в гибели десятков тысяч ни в чем не повинных людей как в Турции, так и за ее пределами. Как Оджалан стал врагом номер один в Турции? И почему в его поимке участвовало такое большое количество стран от самой Турции до США, Израиля и даже Кении?Становление террориста номер одинАбдулла Оджалан родился 4 апреля 1949 года в деревне Омерли на юго-востоке Турции в крестьянской семье. В 1971-1974 годах он учился на факультете политологии университета Анкары, однако обучение так и не закончил. В 1974 году Оджалан с группой единомышленников становится создателем политической группы, первоначально левого, социалистического направления, но с заметным националистическим уклоном. В 1978 году эта группа начинает оформляться в партию и получает название РПК. С момента появления РПК на свет, Турция объявляет эту группировку террористической организацией, позднее точно такую же позицию выберут Соединенные Штаты, Европейский Союз и многие другие страны. Незадолго до военного переворота 1980 года Оджалан бежит в Сирию, где при помощи местных спецслужб, которые действовали с одобрения семейства Асадов, организовывает боевые отряды, и c 1984 года открывает террористический фронт против Турции. Известно, что режим семьи Асадов использовал курдских террористов для давления на Турцию, и именно благодаря сирийским союзникам, Оджалан из малоизвестного курдского лидера смог превратиться в главаря многотысячной террористической армии, имеющей разветвленную структуру и группы поддержки по всему миру.

К 1990 году РПК несколько меняет стратегию и отказывается от сепаратизма, провозглашая создание совместной федерации курдов и турок, однако, от террора не отказывается.

Асад, Жириновский и итальянские коммунистыНесмотря на лояльное отношение к боевикам РПК со стороны сирийских властей, к 1998 году положение Оджалана начинает ухудшаться. С одной стороны возрастает внешнеполитическое давление на Сирию в связи с подписанием договора о строительстве трубопровода Баку – Джейхан, ветка которого должна проходить по территории Турции, которую долгие годы терроризирует РПК. С другой стороны, режим хочет нормализовать отношения с Европой, а для этого нужно хотя бы прекратить поддерживать террористические организации и давать убежище их лидерам. Таким образом, в феврале 1998 года Оджалан вынужден покинуть Сирию. Стран, где человек с таким реноме может осесть, не очень много, однако наиболее перспективным направлением Оджалан считает Россию. Все дело в том, что в Москве у РПК есть весьма влиятельные союзники, среди которых депутаты Госдумы и многие известные политики. Прибыв в Москву, лидер курдских террористов при помощи вождя ЛДПР Владимира Жириновского и ряда других депутатов Государственной Думы РФ запускает процесс получения политического убежища в России. Необходимо отметить, что еще до приезда Оджалана, ЛДПР оказывала ему всестороннюю помощь и поддержку. Так, комитет по геополитике, возглавляемый членом ЛДПР Алексеем Митрофановым, регулярно привлекал внимание россиян, устраивая слушания и обсуждение так называемой курдской проблематики. Об объективности ЛДПР в деле курдского террориста Оджалана говорить, разумеется, не приходится. Сам Митрофанов приезжал в Сирию и неоднократно встречался с Оджаланом, с удовольствием позируя на фоне его бункера, откуда сам Оджалан отдавал распоряжения атаковать Турцию и убивать турецких граждан. Более того, Митрофанов и Жириновский лично предоставили Оджалану гарантии в том, что его приезд в Россию пройдет без каких-либо осложнений. И как уже было сказано, Жириновский и другие члены ЛДПР ходатайствовали перед президентом Б. Ельциным о предоставлении ему политического убежища. Пока Ельцин решал, как поступить с внезапно упавшей на него проблемой, Оджалан проживал на личных дачах Жириновского и Митрофанова. Несмотря на режим секретности, связанный с приездом Оджалана в Россию, доподлинно известно, что при въезде в страну он использовал поддельный паспорт. Все эти меры, однако, не помогли Жириновскому скрыть его местонахождение от турецких спецслужб. Началась работа сразу по нескольким направлениям: спецслужбы занимались отслеживанием его передвижений и прослушивали его телефонные переговоры, а турецкий МИД направил российским коллегам требование о задержании и депортации Оджалана на родину. Однако российская сторона начала чинить всевозможные препятствия, а российский парламент встал на сторону Оджалана, проявив удивительное единодушие. В начале ноября 1998 г. Государственная Дума РФ на закрытом пленарном заседании рассмотрела его обращение, и более 300 (!) из 450 депутатов проголосовали за предоставление ему политического убежища. Несмотря на такую беспрецедентную поддержку, получить убежище в России у Оджалана не получилось. Как уверяет сам Митрофанов, всему виной стала позиция председателя правительства Евгения Примакова, который не хотел ссориться с Турцией и принимать самого разыскиваемого в мире террориста, в то время как даже для таких стран, как Сирия, Оджалан стал слишком токсичным. Будучи старым дипломатом и знатоком Ближнего Востока, Примаков понимал, чем могут грозить безумная авантюра «соколов Жириновского» и популизм депутатов Госдумы. Совершенно реальным представлялся разрыв всех отношений с Турцией, а также значительное ухудшение отношений с теми странами, что поддерживали Турцию в поимке курдского террориста. Кроме того, на долгие годы за Россией бы закрепился ярлык страны, поддерживающей терроризм, и все это происходило в условиях серьезного внутриполитического кризиса конца 90-х. Оджалану пришлось уехать.

Следующей страной была выбрана Италия, и снова для въезда в страну был использован поддельный паспорт. Однако итальянцам было известно, кто на самом деле скрывается за этим паспортом, поэтому Жириновский с соратниками, опасаясь, что по приезду Оджалана ждет арест и тихая депортация, приняли решение открыто объявить о его приезде. В качестве группы поддержки к аэропорту начали подтягиваться видные представители коммунистической партии Италии, а также курдские активисты и, конечно же, пресса. Сойдя с трапа самолета, Оджалан сразу же признал, что его паспорт фальшивый, а сам он прилетел, чтобы избежать наказания в Турции и попросить политического убежища. Шансы Оджалана были не так плохи, как это может показаться на первый взгляд. Левые, а тем более коммунистические партии всегда были сильны в Италии, и даже премьер-министр Италии Массимо д’Алема когда-то был членом Коммунистической партии Италии. Однако ни связи РПК в среде итальянских левых, ни симпатии некоторой части политического истеблишмента к Оджалану не оказали должного эффекта, и в январе 1999 года Оджалан снова оказался в... России. На этот раз он прилетел в Нижний Новгород. Затем, как описывает свои злоключения сам Оджалан, при содействии ЛДПР его перевезли в Таджикистан. Однако и там он пробыл недолго. Никто не хотел давать приют международному террористу. Даже правительство оккупационных сил Карабаха отказало Оджалану. В итоге после нескольких недель скитаний он вылетел в Афины.Финал эпопеиГреция была выбрана не случайно, еще в Таджикистане Оджалану представили бывшего греческого генерала, который предложил ему свою помощь. Не совсем понятно, на что рассчитывал Наксакис, а именно так представился загадочный греческий генерал, но для греков Оджалан стал серьезной головной болью. Отношения с Турцией всегда были очень сложные, а теперь они накалились до предела: одно дело – территориальные споры и совсем другое – дать приют международному террористу, разыскиваемому спецслужбами многих стран мира. На стороне Турции выступали США, и Греция решила избавиться от нежеланного гостя. На скорую руку греческие спецслужбы разработали план переброски Оджалана в греческое посольство в Кении, откуда по подложным документам он должен был выехать в третью страну. Это был максимально неудачный план. Дело в том, что годом ранее, в августе 1998 года, произошли террористические акты в американских посольствах в Кении и Танзании, которые унесли жизни нескольких сотен людей. В связи с чем разведки США и Израиля уделяли этому региону весьма пристальное внимание. Поэтому Оджалан был очень быстро обнаружен ЦРУ, которое установило пристальное наблюдение за посольством Греции. Данные о нахождении Оджалана были переданы Турции, и его задержание стало уже вопросом считанных дней или даже часов. О нахождении Оджалана в Кении также доложили президенту этой страны, и греческое посольство окружили кенийские силовики, а власти потребовали выдворить Оджалана с территории их страны.

Греки решают, что настало время избавиться от Оджалана, для чего обещают ему отвезти его в аэропорт и затем переправить в третью страну. Однако по дороге в аэропорт автомобиль с террористом перехватывает турецкий спецназ, и Оджалан на частном самолете отправляется в Стамбул. Очевидно, что греки попросту сдали Оджалана турецкому спецназу. На это позднее укажет и сам Оджалан. В качестве мести своим греческим партнерам он передаст турецким следователям самую подробную информацию о том, как Греция оказывала боевикам РПК военную помощь. В частности, он расскажет, как греческие инструкторы тренировали курдских боевиков на базе Лаврион близ Афин. В Турции эта информация вызовет фурор, и Анкара даже попытается внести Грецию в список стран, поддерживающих терроризм, однако из-за позиции США это решение не будет принято. 29 июня 1999 г. суд вынесет решение приговорить Абдуллу Оджалана к высшей мере наказания через повешение, однако приговор не будет приведен в исполнение, так как в Турции до сих пор действует мораторий на смертную казнь. Позднее высшую меру наказания заменят на пожизненное заключение. По иронии судьбы, всего через несколько месяцев после приговора, 4 октября 1999 года гражданский суд Италии постановит предоставить лидеру РПК Абдулле Оджалану политическое убежище, которым он, разумеется, уже не сможет воспользоваться.