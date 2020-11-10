ПОЛИТИКА
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Эпопея Оджалана, или Как турецкие спецслужбы поймали террориста номер один
17 февраля 1999 года, прервав все запланированные передачи, турецкое телевидение объявило о поимке самого разыскиваемого в Турции человека, на поиски которого было потрачено без малого два десятилетия
Эпопея Оджалана, или Как турецкие спецслужбы поймали террориста номер один
Эпопея Оджалана, или Как турецкие спецслужбы поймали террориста номер один / Others
Григорий МавровГригорий Мавров
10 ноября 2020 г.

Этому беспрецедентному успеху турецкой разведки (MIT) предшествовала долгая и кропотливая работа с привлечением спецслужб множества иностранных государств. Речь идет о поимке лидера террористической группировки РПК Абдуллы Оджалана, пик охоты за которым пришелся на период с октября 1998 года по февраль 1999 года.

Дело в том, что в октябре 1998 года Оджалан вынужден был покинуть свою долговременную базу в Сирии, откуда он координировал террористическую активность, и искать политическое убежище в России и странах Европы. Скитания Оджалана не ограничились европейскими странами, он успел побывать в Центральной Азии, а вся эта эпопея завершилась в Африке, в городе Найроби, где он в итоге был арестован, откуда доставлен в Турцию и в режиме повышенной безопасности помещен в тюрьму строгого режима на острове Имралы в Мраморном море. Фактически целая тюрьма была зарезервирована исключительно для одного человека, потому что всех остальных заключенных специально перевели в другие тюрьмы на материке. Арест Оджалана турецкими спецслужбами вызвал протесты сторонников РПК по всему миру. Пособники этой группировки атаковали консульства и посольства Греции по всей Европе, а также пытались штурмовать консульство Израиля в Берлине. Два члена РПК сожгли себя заживо около здания Государственной Думы. После ареста Оджалану было предъявлено множество обвинений, связанных с его ролью в РПК, боевики которой повинны в гибели десятков тысяч ни в чем не повинных людей как в Турции, так и за ее пределами. Как Оджалан стал врагом номер один в Турции? И почему в его поимке участвовало такое большое количество стран от самой Турции до США, Израиля и даже Кении?Становление террориста номер одинАбдулла Оджалан родился 4 апреля 1949 года в деревне Омерли на юго-востоке Турции в крестьянской семье. В 1971-1974 годах он учился на факультете политологии университета Анкары, однако обучение так и не закончил. В 1974 году Оджалан с группой единомышленников становится создателем политической группы, первоначально левого, социалистического направления, но с заметным националистическим уклоном. В 1978 году эта группа начинает оформляться в партию и получает название РПК. С момента появления РПК на свет, Турция объявляет эту группировку террористической организацией, позднее точно такую же позицию выберут Соединенные Штаты, Европейский Союз и многие другие страны. Незадолго до военного переворота 1980 года Оджалан бежит в Сирию, где при помощи местных спецслужб, которые действовали с одобрения семейства Асадов, организовывает боевые отряды, и c 1984 года открывает террористический фронт против Турции. Известно, что режим семьи Асадов использовал курдских террористов для давления на Турцию, и именно благодаря сирийским союзникам, Оджалан из малоизвестного курдского лидера смог превратиться в главаря многотысячной террористической армии, имеющей разветвленную структуру и группы поддержки по всему миру.

К 1990 году РПК несколько меняет стратегию и отказывается от сепаратизма, провозглашая создание совместной федерации курдов и турок, однако, от террора не отказывается.

Асад, Жириновский и итальянские коммунистыНесмотря на лояльное отношение к боевикам РПК со стороны сирийских властей, к 1998 году положение Оджалана начинает ухудшаться. С одной стороны возрастает внешнеполитическое давление на Сирию в связи с подписанием договора о строительстве трубопровода Баку – Джейхан, ветка которого должна проходить по территории Турции, которую долгие годы терроризирует РПК. С другой стороны, режим хочет нормализовать отношения с Европой, а для этого нужно хотя бы прекратить поддерживать террористические организации и давать убежище их лидерам. Таким образом, в феврале 1998 года Оджалан вынужден покинуть Сирию. Стран, где человек с таким реноме может осесть, не очень много, однако наиболее перспективным направлением Оджалан считает Россию. Все дело в том, что в Москве у РПК есть весьма влиятельные союзники, среди которых депутаты Госдумы и многие известные политики. Прибыв в Москву, лидер курдских террористов при помощи вождя ЛДПР Владимира Жириновского и ряда других депутатов Государственной Думы РФ запускает процесс получения политического убежища в России. Необходимо отметить, что еще до приезда Оджалана, ЛДПР оказывала ему всестороннюю помощь и поддержку. Так, комитет по геополитике, возглавляемый членом ЛДПР Алексеем Митрофановым, регулярно привлекал внимание россиян, устраивая слушания и обсуждение так называемой курдской проблематики. Об объективности ЛДПР в деле курдского террориста Оджалана говорить, разумеется, не приходится. Сам Митрофанов приезжал в Сирию и неоднократно встречался с Оджаланом, с удовольствием позируя на фоне его бункера, откуда сам Оджалан отдавал распоряжения атаковать Турцию и убивать турецких граждан. Более того, Митрофанов и Жириновский лично предоставили Оджалану гарантии в том, что его приезд в Россию пройдет без каких-либо осложнений. И как уже было сказано, Жириновский и другие члены ЛДПР ходатайствовали перед президентом Б. Ельциным о предоставлении ему политического убежища. Пока Ельцин решал, как поступить с внезапно упавшей на него проблемой, Оджалан проживал на личных дачах Жириновского и Митрофанова. Несмотря на режим секретности, связанный с приездом Оджалана в Россию, доподлинно известно, что при въезде в страну он использовал поддельный паспорт. Все эти меры, однако, не помогли Жириновскому скрыть его местонахождение от турецких спецслужб. Началась работа сразу по нескольким направлениям: спецслужбы занимались отслеживанием его передвижений и прослушивали его телефонные переговоры, а турецкий МИД направил российским коллегам требование о задержании и депортации Оджалана на родину. Однако российская сторона начала чинить всевозможные препятствия, а российский парламент встал на сторону Оджалана, проявив удивительное единодушие. В начале ноября 1998 г. Государственная Дума РФ на закрытом пленарном заседании рассмотрела его обращение, и более 300 (!) из 450 депутатов проголосовали за предоставление ему политического убежища. Несмотря на такую беспрецедентную поддержку, получить убежище в России у Оджалана не получилось. Как уверяет сам Митрофанов, всему виной стала позиция председателя правительства Евгения Примакова, который не хотел ссориться с Турцией и принимать самого разыскиваемого в мире террориста, в то время как даже для таких стран, как Сирия, Оджалан стал слишком токсичным. Будучи старым дипломатом и знатоком Ближнего Востока, Примаков понимал, чем могут грозить безумная авантюра «соколов Жириновского» и популизм депутатов Госдумы. Совершенно реальным представлялся разрыв всех отношений с Турцией, а также значительное ухудшение отношений с теми странами, что поддерживали Турцию в поимке курдского террориста. Кроме того, на долгие годы за Россией бы закрепился ярлык страны, поддерживающей терроризм, и все это происходило в условиях серьезного внутриполитического кризиса конца 90-х. Оджалану пришлось уехать.

Следующей страной была выбрана Италия, и снова для въезда в страну был использован поддельный паспорт. Однако итальянцам было известно, кто на самом деле скрывается за этим паспортом, поэтому Жириновский с соратниками, опасаясь, что по приезду Оджалана ждет арест и тихая депортация, приняли решение открыто объявить о его приезде. В качестве группы поддержки к аэропорту начали подтягиваться видные представители коммунистической партии Италии, а также курдские активисты и, конечно же, пресса. Сойдя с трапа самолета, Оджалан сразу же признал, что его паспорт фальшивый, а сам он прилетел, чтобы избежать наказания в Турции и попросить политического убежища. Шансы Оджалана были не так плохи, как это может показаться на первый взгляд. Левые, а тем более коммунистические партии всегда были сильны в Италии, и даже премьер-министр Италии Массимо д’Алема когда-то был членом Коммунистической партии Италии. Однако ни связи РПК в среде итальянских левых, ни симпатии некоторой части политического истеблишмента к Оджалану не оказали должного эффекта, и в январе 1999 года Оджалан снова оказался в... России. На этот раз он прилетел в Нижний Новгород. Затем, как описывает свои злоключения сам Оджалан, при содействии ЛДПР его перевезли в Таджикистан. Однако и там он пробыл недолго. Никто не хотел давать приют международному террористу. Даже правительство оккупационных сил Карабаха отказало Оджалану. В итоге после нескольких недель скитаний он вылетел в Афины.Финал эпопеиГреция была выбрана не случайно, еще в Таджикистане Оджалану представили бывшего греческого генерала, который предложил ему свою помощь. Не совсем понятно, на что рассчитывал Наксакис, а именно так представился загадочный греческий генерал, но для греков Оджалан стал серьезной головной болью. Отношения с Турцией всегда были очень сложные, а теперь они накалились до предела: одно дело – территориальные споры и совсем другое – дать приют международному террористу, разыскиваемому спецслужбами многих стран мира. На стороне Турции выступали США, и Греция решила избавиться от нежеланного гостя. На скорую руку греческие спецслужбы разработали план переброски Оджалана в греческое посольство в Кении, откуда по подложным документам он должен был выехать в третью страну. Это был максимально неудачный план. Дело в том, что годом ранее, в августе 1998 года, произошли террористические акты в американских посольствах в Кении и Танзании, которые унесли жизни нескольких сотен людей. В связи с чем разведки США и Израиля уделяли этому региону весьма пристальное внимание. Поэтому Оджалан был очень быстро обнаружен ЦРУ, которое установило пристальное наблюдение за посольством Греции. Данные о нахождении Оджалана были переданы Турции, и его задержание стало уже вопросом считанных дней или даже часов. О нахождении Оджалана в Кении также доложили президенту этой страны, и греческое посольство окружили кенийские силовики, а власти потребовали выдворить Оджалана с территории их страны.

Греки решают, что настало время избавиться от Оджалана, для чего обещают ему отвезти его в аэропорт и затем переправить в третью страну. Однако по дороге в аэропорт автомобиль с террористом перехватывает турецкий спецназ, и Оджалан на частном самолете отправляется в Стамбул. Очевидно, что греки попросту сдали Оджалана турецкому спецназу. На это позднее укажет и сам Оджалан. В качестве мести своим греческим партнерам он передаст турецким следователям самую подробную информацию о том, как Греция оказывала боевикам РПК военную помощь. В частности, он расскажет, как греческие инструкторы тренировали курдских боевиков на базе Лаврион близ Афин. В Турции эта информация вызовет фурор, и Анкара даже попытается внести Грецию в список стран, поддерживающих терроризм, однако из-за позиции США это решение не будет принято. 29 июня 1999 г. суд вынесет решение приговорить Абдуллу Оджалана к высшей мере наказания через повешение, однако приговор не будет приведен в исполнение, так как в Турции до сих пор действует мораторий на смертную казнь. Позднее высшую меру наказания заменят на пожизненное заключение. По иронии судьбы, всего через несколько месяцев после приговора, 4 октября 1999 года гражданский суд Италии постановит предоставить лидеру РПК Абдулле Оджалану политическое убежище, которым он, разумеется, уже не сможет воспользоваться.

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