Глава Белого дома Дональд Трамп недоволен позицией как Москвы, так и Киева в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Трамп разочарован обоими лидерами. Он хочет, чтобы война завершилась. Люди гибнут с обеих сторон, и это длится слишком долго», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что США продолжают поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной. По ее словам, Трамп «ежедневно принимает активное участие» в процессе поиска решения.

30 марта Трамп уже заявил о намерении ввести вторичные санкции против российской нефти, если Москва не согласится на сделку по прекращению боевых действий.

Кроме того, он резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о возможности установления внешнего управления в Украине под эгидой ООН для проведения выборов. По словам Трампа, такие инициативы «ведут в неправильном направлении» и вызывают у него «злость и раздражение».

Американский президент также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы пытается сорвать соглашение с США по доступу к полезным ископаемым.

«Если он действительно пойдет на это, у него возникнут серьезные, очень серьезные проблемы», — заявил Трамп журналистам.