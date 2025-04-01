ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Трамп разочарован и в Путине, и в Зеленском
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент Трамп разочарован как действиями Путина, так и Зеленского, поскольку конфликт в Украине «длится слишком долго»
Трамп разочарован и в Путине, и в Зеленском
Дональд Трамп / Reuters
1 апреля 2025 г.

Глава Белого дома Дональд Трамп недоволен позицией как Москвы, так и Киева в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Трамп разочарован обоими лидерами. Он хочет, чтобы война завершилась. Люди гибнут с обеих сторон, и это длится слишком долго», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что США продолжают поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной. По ее словам, Трамп «ежедневно принимает активное участие» в процессе поиска решения.

30 марта Трамп уже заявил о намерении ввести вторичные санкции против российской нефти, если Москва не согласится на сделку по прекращению боевых действий.

Кроме того, он резко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о возможности установления внешнего управления в Украине под эгидой ООН для проведения выборов. По словам Трампа, такие инициативы «ведут в неправильном направлении» и вызывают у него «злость и раздражение».

Американский президент также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы пытается сорвать соглашение с США по доступу к полезным ископаемым.

«Если он действительно пойдет на это, у него возникнут серьезные, очень серьезные проблемы», — заявил Трамп журналистам.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us