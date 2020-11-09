Российский сериал «Эпидемия» в 2020 году из-за пандемии переживает вторую волну популярности. Телевизионное шоу за рекордные 1,5 миллиона долларов купил Netflix, сериал также похвалил в своем Twitter-аккаунте известный писатель, мастер ужасов Стивен Кинг.

Картина вышла на видеосервисе Premier еще осенью 2019 года, но стала популярной в 2020-м, когда начался резкий рост случаев заражения коронавирусом. Продолжая бить рекорды по популярности не только в России, но и за рубежом, сериал занял 4-е место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы Netflix, а также вошел в топ-10 в 56 странах мира. Кроме того, картина попала в рейтинг 100 самых популярных телевизионных шоу на портале IMDb, поднявшись к cередине октября с 1406-го на 72-е место.

По словам продюсеров сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова, они «не ставили перед собой задачи взорвать международный рынок, хотя и надеялись на это».

«Нам важно было показать отношения между людьми, которые оказались на пороге жизни и смерти и хотят выжить во что бы то ни стало. Получится ли у них не потерять человеческое лицо? Как далеко они готовы зайти, чтобы спасти себя и своих близких? Вот универсальные вопросы, которые толкают нашу историю вперед. И если они оказались понятны и близки зарубежному зрителю, значит, нам действительно удалось нащупать что-то очень важное и актуальное – то, что в эти дни волнует миллионы зрителей во всем мире», – рассказал в интервью «Российской газете» Валерий Федорович.

Евгений Никишов поделился, что «наибольшее число просмотров в первые дни «Эпидемия» собрала в Польше и в Бразилии – странах, расположенных максимально далеко друг от друга». По словам продюсера, «это показывает, что никакие культурные и прочие различия не имеют значения, когда перед зрителем интересная история, попадающая в повестку дня».

Действие картины разворачивается в Москве. Смертельный вирус поражает миллионы жителей столицы. Главные симптомы – кашель и обесцвечивание глаз. В городе отключилось электричество, а люди начали сражаться за еду и бензин, пытаясь найти способ уехать как можно дальше от города. Всю страну охватывает хаос, насилие и отчаяние.