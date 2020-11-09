КУЛЬТУРА
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В Воронеже задержан солдат, убивший 3 человек топором и из автомата
Инцидент случился на военном аэродроме «Балтимор» в Советском районе Воронежа. Причиной нападения мог стать конфликт солдата с одним из офицеров
В Воронеже задержан солдат, убивший 3 человек топором и из автомата
В Воронеже задержан солдат, убивший 3 человек топором и из автомата / Others
9 ноября 2020 г.

20-летний солдат-срочник Антон Макаров, устроивший стрельбу на аэродроме в Воронеже, задержан, сообщает «Медуза» со ссылкой на ТАСС.

Злоумышленник был пойман после того, как правоохранительные органы получили информацию об угоне машины вблизи поселка Землянский. На прилегающих дорогах были выставлены посты, полиция заблокировала машину на дороге. Угонщиком оказался Макаров.

Ранее задержанный напал на людей на военном аэродроме «Балтимор» в Советском районе Воронежа и убил трех человек. Инцидент произошел на территории воинской части. Злоумышленник был вооружен топором, а затем завладел оружием и открыл стрельбу.

Причиной нападения мог стать конфликт солдата с одним из офицеров. Представитель Западного военного округа заявил, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается нервный срыв военнослужащего. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту тройного убийства в воинской части.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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