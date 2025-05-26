В один прохладный майский вечер на площади Омейядов в Дамаске сирийско-черкесская журналистка Джансит Там с гордостью стояла среди толпы, держа плакат с надписью: «Мы никогда не простим».

Это стало историческим моментом — впервые за более чем полвека в культовом месте открыто почтили память жертв Дня траура черкесов.

Черкесы, или адыги, как они называют себя, — коренной народ Северного Кавказа и на сегодняшний день национальное меньшинство, состоящее из потомков выживших после изгнагия царской Россией в XIX веке.

Корни этой скорбной даты уходят в 1864 год — в долину Кбаадэ, где состоялось последнее сражение между черкесами и царскими войсками.

Победа России положила конец 101-летней Кавказской войне, унесшей более 500 тыс. жизней. После этого последовала насильственная депортация сотен тысяч черкесов и других коренных народов региона — демографическая зачистка победителей.

24-летняя журналистка впервые отдала дань памяти павшим, рассказав, что в прошлые годы испытывала глубокую обиду из-за невозможности открыто отмечать этот день, с болью наблюдая, как черкесские общины в Турции ежегодно проводят мероприятия памяти.

«Я мечтала поехать в Турцию, чтобы участвовать в этом событии, которое считаю самым важным для черкесов», — сказала она в интервью TRT World.



«Но теперь эта мечта сбылась здесь, в Дамаске — то, что раньше казалось невозможным».

Глоток свободы

После свержения авторитарного режима Асада в декабре прошлого года черкесы, как и другие сирийцы, воспользовались новым климатом свободы.

Один из организаторов мероприятия, Хуссам Ауари, рассказал, что получить разрешение от губернаторства Дамаска было неожиданно легко, особенно при поддержке общественной безопасности.

«С момента формирования советско-сирийского союза в 1970-х годах никто не осмеливался подавать запрос на такое мероприятие. Это могло закончиться исчезновением в тюрьмах режима», — отметил он.

Но 21 мая сирийские черкесы гордо продемонстрировали свои национальные костюмы, народные танцы и язык в самом центре Дамаска, неся транспаранты: «Историю не стереть, а резню не отменить» и «Справедливость — это право, а не выбор».

«Более 50 лет мы не могли проводить никаких мероприятий, связанных с этим днем», — сказал Ауари.



«Мы — молодежь с Кавказа, объединившаяся, чтобы сохранить нашу историю. Наша борьба справедлива. Мы были одними из первых, кого насильно изгнали. Мы хотим, чтобы мир услышал нас и признал наше страдание, чтобы у нашего древнего народа было безопасное будущее».

На мероприятие приехали и лидеры диаспоры, включая Мумина Хаджи Байрама, главу Сирийской черкесской ассоциации в Турции (Adige Kafkas Derneği), который провел исторические параллели: «Та же Россия, что устроила резню в XIX веке, затем бомбила Алеппо и защищала Асада в Совете Безопасности ООН».

Хотя его организация уже давно сотрудничает с турецкими черкесскими движениями, организовывая акции памяти и выступления, он впервые участвовал в мероприятии на сирийской земле.

«Мы — оккупированный народ, требующий освобождения, права на самоопределение и официальных извинений от России за геноцид, устроенный ее царями», — заявил Байрам.

Наследие выживания

Присутствие черкесов в Сирии восходит к османской эпохе — после их изгнания из Кавказа царской Россией в 1864 году.

Османы поселили их в стратегических регионах — на Голанских высотах (Кунейтра), в Дамаске (Рукн ад-Дин), Хомсе, Мардж ас-Султане и сельских районах Хамы. Позднее, во времена политических потрясений, в страну прибыли новые волны черкесов из Иордании и Турции.

Черкесы сумели сохранить язык — адыгейский — и свои традиции, в то же время интегрировались в сирийское общество. Многие из них служили в армии Османской империи, а затем и в сирийской, в том числе в составе особого «батальона фидаинов», воевавшего в 1948 году.

«Мы гордимся тем, что мы сирийцы, но наши корни уходят на 6 тыс. лет в прошлое», — сказал черкесский активист Диб Кат в интервью TRT, подчеркнув, что во время политики выжженной земли, проводимой Россией, было насильственно переселено 90% черкесского народа.

Их историческая родина — Кавказские горы между Черным и Каспийским морями. Их культура уходит вглубь тысячелетий, а ислам пришел к ним мирным путем — через торговцев, а не насильственным обращением.

Исторически под словом «черкесы» понимались 12 племен, хотя позже в Сирии этот термин стал включать и чеченцев с дагестанцами.

Сначала османы использовали черкесов как военных поселенцев в Восточной Европе, но по мере распада империи многие из них мигрировали на Левант, охранять торговые пути и маршруты паломничества. Тысячи погибли при переправе через Черное море — трагедия, которую Кат сравнивает с современным сирийским кризисом беженцев.

Убывающее население

Во время сирийской революции 2011 года черкесское сообщество, по словам Ката, оказалось расколотым — одни поддержали протесты, другие — режим, в основном из-за давних связей с армией.

«Но каждый действовал в одиночку, а не от имени всего меньшинства, — подчеркнул он. — В гражданских войнах меньшинства страдают больше всех».

Сегодня, по неофициальным данным, в Сирии проживает от 50 до 100 тыс. черкесов. Многие покинули страну во время восстания, другие уехали, чтобы избежать обязательной службы в армии в годы войны.

«Мы — гордые сирийские черкесы», — сказал Ахмед Сафарбей, 27-летний житель пригорода Дамаска Аль-Кисва.



«Мы переполнены эмоциями. Этот день памяти — неотъемлемая часть нашей истории и нашей идентичности. Его возрождение поддерживает нашу борьбу».