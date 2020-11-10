Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Согласно договору, условия которого зачитал в своем телеобращении российский лидер Владимир Путин, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, будет развернут миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок пребывания российских миротворцев составит 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Кроме того, согласно условиям соглашения, Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, должны быть возвращены Азербайджану до 20 ноября 2020 года, Кельбаджарский район - до 15 ноября 2020 года, Лачинский район (с правом оставить за собой Лачинский коридор) – до 1 декабря 2020 года.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Также производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

«Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России», – добавил президент РФ.

Глава российского государства выразил надежду, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписание Россией, Арменией и Азербайджаном заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе означает капитуляцию Еревана.

«Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, наступает конец оккупации азербайджанских земель путем согласования важных позиций, которое заняло не один час, и в общем-то не один день. Мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию», – сказал Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашиня со своей стороны заявил, что у него не было другого выхода, кроме того как подписать соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом глава правительства сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook. Комментируя охватившие столицу Армении протесты против соглашения, он заявил, что «все, кто призывает народ к беспорядкам, ответит перед правосудием».

«Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки позиции людей, которые лучше всего ее знают. Также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение в сложившейся ситуации», – заявил армянский премьер.

Лидер оккупационных сил в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян также заявил, что решение о капитуляции принималось в момент, когда бои шли в 2-3 километрах от Ханкенди (Степанакерт). «Если бы не это решение, мы бы потеряли весь Карабах, у нас было намного больше потерь»,- сказал он.

Реакция Турции

Турецкие политики также отреагировали на достигнутое между Баку и Ереваном соглашение.

Враги Азербайджана признали законные права и победу братской страны, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. «Армения вынужденно сдалась и покинет оккупированный Карабах, где совершала массовые преступления», – написал политик в своем Twitter, отметив, что одна из трагических страниц в истории Азербайджана завершилась победой.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также поздравил Баку с историческим событием. «Дорогой Азербайджан добился значимых успехов как на поле боя, так и за столом переговоров. От всего сердца поздравляю вас с этим успехом», – сказал Чавушоглу.

По словам министра, Турция и Азербайджан и впредь будут поддерживать друг друга, основываясь на принципе: «Одна нация, единое сердце!».

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар также вновь подчеркнул, что Анкара будет оказывать Баку поддержку в реализации соглашения по Карабаху и освобождении всех оккупированных территорий.

Сегодня, 10 ноября, Министерства обороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Работа мониторингового корпуса регламентируется пятым пунктом совместного заявления глав государств Азербайджана, России и Армении.