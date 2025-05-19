Россия активно наращивает военную инфраструктуру у границы с Финляндией, пишет The New York Times (NYT). Спутниковые снимки фиксируют сотни новых палаток, склады для бронетехники, ангары для истребителей и активное восстановление вертолетной базы у Мурманска, не использовавшейся два десятилетия.

По данным газеты, подтвержденным спутниковыми снимками, российские военные строят ангары для боевой техники, расширяют укрытия для истребителей и возобновляют активность на авиабазах в Мурманской области и Карелии. Строительство активнее всего идет в Ленинградском военном округе — у самой границы с Финляндией, Эстонией и Норвегией.

Согласно спутниковым снимкам, недавно на базе Оленя в Арктике, менее чем в 100 км от финской границы, было замечено несколько десятков российских военных самолетов. Другая недавняя активность включает более сотни новых палаток, которые появились около года назад в Каменке, российской базе менее чем в 40 км от Финляндии.

«Российские вооруженные силы значительно расширили свои силы», — заявил Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне. «После войны сухопутные войска, вероятно, станут больше, чем до 2022 года. Судя по планируемой реструктуризации военных округов, становится ясно, что они будут уделять приоритетное внимание районам, обращенным к НАТО».

По словам источника NYT среди руководства альянса, когда бы ни закончилась война на Украине, Россия будет перебрасывать войска все дальше и дальше на север.

Сейчас у границы мало войск, но финские и западные военные уверены: Москва готовит масштабную переброску после завершения активной фазы войны в Украине. В Ленинградском военном округе Россия превращает бригады в полноценные дивизии по 10 тыс. человек. Финские аналитики прогнозируют, что численность российских войск в регионе утроится в течение пяти лет, уточняет NYT.

Россия при этом объясняет действия необходимостью защитить себя от расширения НАТО. Однако западные аналитики считают, что Кремль планирует создать сильную военную инфраструктуру на севере, чтобы обеспечить контроль над Арктикой — регионом, который все чаще рассматривается как зона стратегического соперничества.



