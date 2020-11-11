Конституционный суд зарегистрировал жалобу лишенного российского гражданства Евгения Кима, который уже полтора года находится в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Хабаровске, сообщает газета «Коммерсант».

Проверить конституционность административных норм, позволяющих содержать человека без гражданства в ЦВСИГ бессрочно, суд просят во второй раз. Три года назад КС уже обязывал законодателя незамедлительно внести поправки в КоАП, однако этого все еще не произошло.

Евгений Ким родился в Узбекской ССР, после распада Союза жил в Благовещенске РФ. Его единственным гражданством после советского было российское.

В июне 2017 года мужчину осудили на три с половиной года. Его обвинили в создании ячейки религиозного объединения «Нурджулар». Правозащитный центр «Мемориал» признал обвиняемого политическим заключенным.

По оценке правозащитников, совместное чтение книг авторитетного турецкого религиозного ученого и проповедника первой половины XX века Саида Нурси и встречи с единоверцами не могут считаться преступлением. Многие эксперты также отмечают, что в реальности организации «Нурджулар» вообще не существует.

Пока мужчина находился в колонии, его лишили российского гражданства, а сразу после выхода из заключения в апреле 2019 года поместили в ЦВСИГ, потому что он якобы находился на территории РФ незаконно — у него не было документов, удостоверяющих личность.

«Согласно части 3 статьи 6 Конституции РФ, гражданин РФ не может быть лишен гражданства или права изменить его. Однако из этого запрета давно уже найден выход. Решение о предоставлении гражданства отменяется на том основании, что человек сообщил о себе заведомо ложные сведения, а именно: получая гражданство, он обещал соблюдать законодательство России, а сам его нарушил, совершив преступление. Это нововведение предполагает, что, получая гражданство, человек заранее планировал попасть в места не столь отдаленные»,– рассказала член совета Правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина.

Страны, куда можно было бы депортировать лицо без гражданства, не существует. Тем не менее Ким продолжает находиться в ЦВСИГ – в законе нет предельного срока пребывания там.

По словам юриста Института права и публичной политики Владислава Чепелева, «фигурантов уголовных дел не отправляют в СИЗО автоматически и бессрочно – аргументы и законность действий силовых структур проверяются судом изначально, а затем каждые несколько месяцев». «Для этого обвиняемому, в отличие от ожидающего выдворения лица, не надо предпринимать особых действий», – отметил он.

Кроме того, о лишении гражданства Кима должны были уведомить в течение месяца после принятия решения, а также разъяснить порядок его обжалования, но это сделано не было. «Приговор Евгения вступил в силу 24 августа 2017 года. А норма, по которой можно лишить гражданства в связи с судимостью, вступила в силу позднее – 1 сентября 2017 года. Обратной силы закон, отягчающий ответственность, не имеет. То есть для лишения гражданства оснований не было», – говорит адвокат Сети «Миграция и право» ПЦ «Мемориал» Любовь Татарец, представляющая интересы Кима.

Татарец многократно пыталась отменить решение через различные суды, но безрезультатно. В марте 2020 года она также встречалась в Хабаровске с консулами Кореи, однако решения найти не удалось. Сеул не может принять Кима, потому что он, хотя и является этническим корейцем, не проходит под программу переселения страны. В Узбекистан также выехать невозможно — Каракалпакская АССР, где он родился, является его частью, но Евгений никогда не был гражданином Узбекистана.

В апреле 2020 году правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит удостоверение личности лица без гражданства. Если человек в ЦВСИГ получает подобный документ, то его депортация отменяется. Такой апатрид имеет право на разрешение на временное проживание без квоты, затем может получить вид на жительство (бессрочный).

Проект был принят в первом чтении 8 июля 2020 года. После этого депутат Константин Затулин предложил поправку – ограничить срок проверки наличия или отсутствия гражданства у лиц в ЦСВИГ шестью месяцами. Срок второго чтения пока не определен.

Все это время мусульманин Евгений Ким пытается добиться хоть какого-то решения по поводу своей ситуации.