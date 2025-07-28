Пентагон тайно перенаправил $934 млн с проекта модернизации ядерного оружия на переоборудование самолета Boeing 747-8, подаренного президенту Дональду Трампу Катаром, пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, эти средства изначально предназначались для обновления наземных ядерных ракет, но теперь используются для превращения подаренного лайнера в новый самолет президента США.

Общая стоимость проекта может достичь $1,5 млрд, хотя сам самолет стоил около $400 млн. Официальные лица отказываются раскрывать, какую часть средств потратят именно на ремонт.

Трамп надеется успеть завершить переоборудование до окончания своего второго срока в 2029 году. Работы проходят на секретном объекте в Техасе. Самолет оснастят новейшими средствами связи, системами противоракетной защиты и усиленными механизмами безопасности — включая проверку на наличие прослушивающих устройств. По информации источников, Трамп также потребовал роскошный интерьер с золотой отделкой, лаунж-зоной и медблоком, способным работать в случае чрезвычайной ситуации на борту.

Военные списали расходы на переоборудование на программу Sentinel — проект по замене устаревших ракет Minuteman III стоимостью $140 млрд. Эта инициатива уже серьезно отстает от графика и многократно превышает изначальный бюджет.

По мнению ряда экспертов, наземные ракеты давно уступили по эффективности подлодкам и стратегическим бомбардировщикам. Однако отказ от программы ударит по экономике западных штатов США, где расположены ракетные шахты и командные пункты.

При этом сам Трамп не видит проблемы в принятии подарка от иностранного государства и миллиардных тратах.

«Почему я должен отказаться от бесплатного, очень дорогого самолета?» — заявил он в мае.

Впрочем, «бесплатным» самолет оказался только в заявлении Трампа. На деле же деньги налогоплательщиков пойдут на удовлетворение амбиций президента, и еще непонятно, оставит ли он самолет в своем частном пользовании или передаст следующему главе государства.

Сенатор-демократ Джинн Шейхин назвала ситуацию тревожной.

«Администрация использует средства на ядерную модернизацию ради самолета тщеславия. Это подрывает нашу репутацию и вызывает серьезные этические вопросы», — подчеркнула политик.

При этом ВВС США отказались раскрывать какие-либо детали, сославшись на секретность — несмотря на то, что о ядерном бюджете они говорят охотнее, чем о затратах на президентский лайнер.





