ПОЛИТИКА
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Казахстан попал под санкции Трампа
США вводят 25% сбор на казахский импорт — в списке также Малайзия, Япония, Южная Корея и другие
Казахстан попал под санкции Трампа
Дональд Трамп / Reuters
7 июля 2025 г.

С 1 августа США вводят 25-процентную пошлину на весь импорт из Казахстана. Решение объявил Дональд Трамп, опубликовав в соцсети Truth Social письмо на имя президента Касым-Жомарта Токаева.

«Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной», — заявил Трамп, подчеркнув, что льготы сохранятся только для компаний, производящих товары на территории США.

Аналогичные меры затронут Малайзию (25%), Южную Корею (25%), Японию (25%), Южную Африку (30%), Лаос (40%) и Мьянму (40%).

Первыми аналогичные уведомления получили премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

В ближайшие дни Дональд Трамп направит иностранным лидерам очередную партию писем с уведомлением о введении новых тарифов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что помимо 12 запланированных на сегодня писем, последуют дополнительные.

На вопрос, почему первой волной затронуты азиатские союзники, Ливитт ответила: «Это прерогатива президента, и именно такие страны он выбрал».

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