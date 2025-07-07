С 1 августа США вводят 25-процентную пошлину на весь импорт из Казахстана. Решение объявил Дональд Трамп, опубликовав в соцсети Truth Social письмо на имя президента Касым-Жомарта Токаева.

«Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной», — заявил Трамп, подчеркнув, что льготы сохранятся только для компаний, производящих товары на территории США.

Аналогичные меры затронут Малайзию (25%), Южную Корею (25%), Японию (25%), Южную Африку (30%), Лаос (40%) и Мьянму (40%).

Первыми аналогичные уведомления получили премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

В ближайшие дни Дональд Трамп направит иностранным лидерам очередную партию писем с уведомлением о введении новых тарифов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что помимо 12 запланированных на сегодня писем, последуют дополнительные.

На вопрос, почему первой волной затронуты азиатские союзники, Ливитт ответила: «Это прерогатива президента, и именно такие страны он выбрал».