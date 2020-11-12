Дом на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором, согласно произведениям Артура Конана Дойла, проживал легендарный сыщик Шерлок Холмс, принадлежит семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на британское издание The Times, которое изучило юридическую корреспонденцию о структуре собственности.

По данным издания, дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, на 90% находится в собственности дочери президента Дариги Назарбаевой, еще 10% записаны на ее сына, крупного казахстанского бизнесмена Нурали Алиева. Общая стоимость недвижимости оценивается в 140 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно записям земельного реестра, на данный момент официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела недвижимость в 2005 году. Сейчас она принадлежит другой компании из ОАЭ. Юридическая фирма Mishcon de Reya, которая является представителем семьи Назарбаевых, отказалась прокомментировать информацию издания.

Как отмечает «Лента.Ру», в марте власти Великобритании арестовали недвижимость Назарбаевых из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Она была оформлена на три офшора – на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них – особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси.

Однако дочь и внук Назарбаева выиграли суд, и им вернули недвижимость на 100 миллионов долларов.

Бывший муж Дариги Назарбаевой и отец Нурали Рахат Алиев после ссоры с первым президентом Казахстана в 2008 году был лишен всех рангов, чинов и званий и приговорен заочно судом к 20 годам лишения свободы. Находясь за границей, резко критиковал главу государства. В 2015 году он был найден повешенным в камере в Австрии, где подал заявление на политическое убежище. Официальная версия случившегося – самоубийство.

Младший сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева Айсултан Назарбаев умер накануне своего 30-летия в Лондоне в августе с. г. Причиной смерти указывается остановка сердца. До этого он сделал ряд скандальных высказываний о своем деде и ситуации с коррупцией в Казахстане.