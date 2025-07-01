Московская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела против журналиста и видеоблогера Юрия Дудя, обвинив его в неоднократном нарушении закона о «иностранных агентах». Об этом было объявлено 1 июля.

38-летний журналист получил статус «иноагента» в апреле 2022 года — вскоре после того, как публично осудил вторжение России в Украину. Он покинул страну в том же году. Позднее суд отклонил его апелляцию о снятии метки.

Согласно обвинению, Дудь публиковал материалы без обязательной маркировки, за что ранее дважды был оштрафован. Повторное нарушение может повлечь до двух лет лишения свободы.

Юрий Дудь известен как автор YouTube-канала с интервью, где выступали политики, музыканты и другие публичные фигуры. У него более 10 млн подписчиков.

Закон об «иноагентах», активно используемый российскими властями, требует от физических и юридических лиц, признанных «агентами», регулярной отчетности и пометки всех публикаций. Нарушения трактуются как административные или уголовные правонарушения.

Прокуратура передала дело следователям для возбуждения уголовного производства.