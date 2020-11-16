Президент России Владимир Путин издал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», пишет Idel.Реалии.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Учредителем Ассамблеи от имени государства выступит Федеральное агентство по делам национальностей. В ее состав и президиум также должны войти Министерство культуры, Минобрнауки и Минпросвещения.

Организация, говорится в указе, будет создана с участием общественных объединений для совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия.

В указе уточняется, что усилия Ассамблеи планируется направить на реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов страны.

Вопрос сохранения языков народов России остается одним из самых острых во многих регионах страны. В 2018 году Госдума внесла поправки в федеральный закон «Об образовании», позволяющий изучать родные языки на добровольной основе, в соответствии с которым государственные языки национальных республик России, кроме русского, перестали быть частью обязательной школьной программы. Это привело к волне недовольств среди жителей ряда регионов Поволжья: представители татарской, башкирской, чувашской и т. д. общественности требовали отстоять обязательное преподавание языков титульных народов республик, так как в противном случае, по их мнению, исчезновение языков народов РФ может ускориться.

По данным Idel.Реалии, за 8 лет число людей, владеющих, например, удмуртским, сократилось на 30%: от 463 тысяч до 324 тысяч человек. Подобная ситуация наблюдается и с другими языками: число татароговорящих россиян за тот же период уменьшилось на 1 миллион человек, свидетельствуют результаты Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов.

Ранее Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер в интервью изданию заявил, что, по его информации, возможности получения доступа к изучению своей языковой культуры у татар в Татарстане остаются достаточно ограниченными, хотя татарский также является государственным языком РТ. Заньер выразил удивление в связи с тем, что ЕГЭ в Татарстане сдают только на русском языке.