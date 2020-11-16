В Санкт-Петербурге задержали троих подростков — двух 17-летних школьников и 16-летнего студента техникума, которые совершали нападения на мигрантов, передает «Медуза» со ссылкой на «Фонтанку».

Как отмечает издание, в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о нападении на нескольких дворников в октябре 2020 года. По статье о разбое подросткам грозит до 10 лет колонии. Один из подозреваемых сейчас находится под подпиской о невыезде, еще двоих отпустили из отдела полиции без каких-либо ограничений.

В ходе ознакомления с материалами дела и общения с сотрудниками МВД «Фонтанка» выяснила, что задержанные подростки — неонацисты, известные под кличками Алеша Черный, Женя Шмайсер (в честь немецкого автомата времен Второй мировой войны) и Безжалостный убийца.

По данным издания, подростки совершили множество нападений на мигрантов, однако не все из них попали в уголовное дело. Жертвами были мигранты и бездомные, в основном пожилые.

Также сообщается, что в день задержания, 12 ноября, у одного из подростков был день рождения. В этот день они хотели провести акцию «Зачистка Петербурга от нерусских». Вечером подростки встретились у одной из станций метро и избили несколько человек.

Во время допроса после задержания они рассказали полицейским, что провести такую акцию им предложил некий молодой человек по прозвищу Гестапо. Однако сам он на «зачистку» не пришел, сославшись на простуду.

В МВД предполагают, что это задержание может быть частью общей тенденции – вновь растущей среди подростков в Петербурге популярности неонацизма.

Подобные явления в молодежной среде были распространены в 2000-х. Жертвами скинхедов оказались десятки людей, в том числе дети. Одним из самых громких преступлений на национальной почве стало убийство 8-летней Хуршеды Султоновой в феврале 2004 года.