В четверг, 17 апреля, в столице штата Флорида Таллахасси произошла стрельба на территории университета. По данным BBC, огонь был открыт возле здания студенческого союза после обеденного перерыва.

В результате атаки погибли два человека, еще пятеро были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Нападавший был ранен полицией на месте происшествия и доставлен в больницу.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление властей, стрелком оказался 20-летний студент этого же университета. Он является сыном заместителя местного шерифа. Несколько лет назад молодой человек проходил подготовку в правоохранительных структурах и состоял в консультативном совете при управлении шерифа.

При задержании у него изъяли табельный пистолет, зарегистрированный на его мать — сотрудницу шерифского управления с 18-летним стажем.

По словам шерифа, у стрелка также был обнаружен дробовик. Отмечается, что ранее он участвовал в протестах против инаугурации Дональда Трампа в январе.

Полиция продолжает расследование. Мотивы стрелка официально не названы.

Резонансная стрельба во Флориде стала очередным эпизодом в череде подобных трагедий в США. В сентябре прошлого года в школе Апалачи (штат Джорджия) 14-летний ученик застрелил четверых и ранил девятерых. А в мае в штате Миссури стрельба произошла во время школьного выпускного: пострадали два человека, были задержаны двое подозреваемых.