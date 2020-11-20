Генерал-полковник, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, рассказал, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за замечания жене армянского премьера Никола Пашиняна, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут и выругаться матом, и ее присутствие нежелательно. После этого меня вызвали в Ереван», – сказал Акопян.

Издание сообщает, что Акопяну запретили возвращаться в Нагорный Карабах, сфальсифицировав результаты его медобследования.

«Я написал Пашиняну – отправьте меня в обратно в Карабах, он даже не прочел мое сообщение. Потом меня отправили сдавать тест на коронавирус, проверку легких. Результаты были отрицательными, но каким-то образом потом появились документы, что у меня воспаление легких, что не соответствовало действительности. Мне сказали, что я не могу возвращаться в Карабах, заходить в командный центр, поскольку у меня, якобы, коронавирус. Выводы делайте сами», – заявил Акопян.

Пресс-секретарь так называемого главы оккупационной власти Нагорного Карабха Ваграм Погосян, в свою очередь, опроверг слухи о том, что между Мовсесом Акопяном и супругой премьер-министра Армении произошел инцидент. Он назвал это «мифом войны».

Ранее «Вести Кавказа» сообщали, что жена Пашиняна вместе с 15 другими гражданками Армении в конце августа прошла военные сборы на оккупированной территории Азербайджана. После этого она опубликовала на своем сайте фотографии армянских женщин с оружием в руках, отрабатывающих ведение огня по боевым позициям и мирным селам соседнего государства.