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Армянского генерала отозвали из Карабаха после замечания жене Пашиняна
Экс-начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян рассказал об инциденте между ним и супругой премьер-министра Анной Акопян в ходе войны в Нагорном Карабахе. По его словам, после этого случая ему запретили входить в командный пункт
Армянского генерала отозвали из Карабаха после замечания жене Пашиняна
Армянского генерала отозвали из Карабаха после замечания жене Пашиняна / Others
20 ноября 2020 г.

Генерал-полковник, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, рассказал, что был отозван из Нагорного Карабаха во время боевых действий из-за замечания жене армянского премьера Никола Пашиняна, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Я попросил жену Пашиняна выйти из командного центра в Карабахе, поскольку осуществляется управление, столько мужчин в напряженном состоянии, которые могут и выругаться матом, и ее присутствие нежелательно. После этого меня вызвали в Ереван», – сказал Акопян.

Издание сообщает, что Акопяну запретили возвращаться в Нагорный Карабах, сфальсифицировав результаты его медобследования.

«Я написал Пашиняну – отправьте меня в обратно в Карабах, он даже не прочел мое сообщение. Потом меня отправили сдавать тест на коронавирус, проверку легких. Результаты были отрицательными, но каким-то образом потом появились документы, что у меня воспаление легких, что не соответствовало действительности. Мне сказали, что я не могу возвращаться в Карабах, заходить в командный центр, поскольку у меня, якобы, коронавирус. Выводы делайте сами», – заявил Акопян.

Пресс-секретарь так называемого главы оккупационной власти Нагорного Карабха Ваграм Погосян, в свою очередь, опроверг слухи о том, что между Мовсесом Акопяном и супругой премьер-министра Армении произошел инцидент. Он назвал это «мифом войны».

Ранее «Вести Кавказа» сообщали, что жена Пашиняна вместе с 15 другими гражданками Армении в конце августа прошла военные сборы на оккупированной территории Азербайджана. После этого она опубликовала на своем сайте фотографии армянских женщин с оружием в руках, отрабатывающих ведение огня по боевым позициям и мирным селам соседнего государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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