Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал ультиматум президента Дональда Трампа по Украине и предупредил российского лидера Владимира Путина о последствиях. По словам Грэма, если Москва не пойдет на прекращение боевых действий в течение 50 дней, ее ждет судьба Ирана после выхода США из ядерной сделки.

«Если Путин и другие хотят знать, что будет на 51-й день, советую им позвонить аятолле», — написал сенатор на платформе X. Он подчеркнул: если какая-либо страна продолжит покупать дешевую нефть у России и поддерживать ее военную машину, стоит воспринимать слова Трампа всерьез.

Грэм напомнил, что в случае с Ираном отказ от уступок привел к масштабным санкциям, разрушившим экономику страны. Аналогичные меры, включая 100-процентные пошлины на импорт из стран — союзников России, могут быть применены и сейчас.

Ранее Трамп заявил, что у Путина есть 50 дней на то, чтобы договориться о прекращении войны. В противном случае США введут жесткие вторичные санкции, затронув не только Россию, но и ее партнеров, включая Индию, Китай и Бразилию.