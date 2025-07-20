Россия не может позволить себе закупать все за нефтегазовые доходы — в противном случае она рискует потерять и конкурентоспособность, и государственную независимость. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью телеведущему Павлу Зарубину, комментируя предложение отказаться от производства автомобилей в стране.

«Если мы будем все покупать за нефть и газ, сейчас ситуация когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверетитет», — сказал президент.

Так он ответил на реплику Зарубина о том, что некоторые предлагают признать неспособность России производить автомобили и перейти на импорт. Путин напомнил, что подобные идеи были в ходу еще в середине 1990-х — и тогда, будучи главой правительства, он спорил с коллегами, считавшими, что автопром — «безнадежно отстал» и развивать его смысла нет.

«Они говорили, что нет смысла заниматься нам автопромом, мы бесконечно отстали, безнадежно отстали, и лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность заниматься здесь на крупных сборках», — отметил он. По словам Путина, если одни страны производят, а другие только покупают, речь идет уже не об удобстве, а о выживании экономики. И таких критически важных товаров, по его словам, немало.

На фоне российско-украинской войны западные страны продолжают вводить санкции против российского энергетического сектора. В рамках последнего 18-го пакета Евросоюз понизил потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. К нему присоединилась и Великобритания.