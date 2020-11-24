В провинциальном городе Шоле на западе Франции неизвестный мужчина напал на нескольких пожилых людей, двое из которых сразу скончались от нанесенных ударов. Инцидент имеет религиозную подоплеку. При этом он не получил широкого резонанса в обществе и СМИ, как убийство школьного учителя в пригороде Парижа и нападение на прихожан в церкви в Ницце, которые французские власти представили в качестве вопиющих проявлений «исламского терроризма».

Как пишет «Голос ислама», убийцу, имя которого не называется, ранее задерживали за правонарушения, в частности, за незаконное ношение оружия.

По предварительным данным, 14 ноября он спустился из своей квартиры и напал на женщину, которую встретил в холле. Он нанес ей серьезные удары по голове, в результате которых она скончалась.

После этого мужчина, как утверждается, направился в парк и напал там на пожилую пару: мужчина в возрасте 83 лет скончался от полученных травм во время перевозки на вертолете в больницу. Его 81-летняя жена, как сообщают французские СМИ, получила серьезные травмы. Мужчина был задержан полицией у себя дома.

По словам прокурора Эрика Буайара, мотив убийства носит религиозный характер. Преступник рассказал, что нападал на людей, потому что они неверующие, а он, в свою очередь, считает себя христианином и пророком, которому «католический бог поручил наказывать неверующих».

Задержанный находился под психиатрическим наблюдением с 2018 года, но в последнее время курс лечения не проходил. Соседи утверждают, что он был «несколько беспокойным».

В настоящее время следствие продолжает выяснять, контактировал ли убийца с какими-либо религиозными группами, а эксперты определяют, способен ли он нести уголовную ответственность. По словам прокурора, предъявление обвинения в данный момент невозможно, мужчина помещен в психиатрическое учреждение.

Ранее после убийства школьного учителя в пригороде Парижа в стране началась массовая репрессивная кампания в отношении 6-миллионной мусульманской общины.