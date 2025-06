Новый посол США в Польше Томас Роуз раскритиковал издание The Times of Israel за статью, в которой избранного президента Польши Кароля Навроцкого назвали «ревизионистом Холокоста». «Позорная и клеветническая статья. Стыдно», — написал Роуз 3 июня в соцсетях, поделившись ссылкой на публикацию. Прежде он возглавлял The Jerusalem Post и прожил в Израиле 10 лет.

Речь идет о двух материалах The Times of Israel, опубликованных 31 мая и 1 июня, где утверждается, что Навроцкий «сделал ревизию Холокоста частью своей кампании». В частности, он обещал «защищать Польшу» от западных историков, обвиняющих поляков в массовом участии в преступлениях против евреев. Навроцкий, возглавлявший до этого Институт нацпамяти, критиковал таких исследователей за, как он утверждал, игнорирование помощи евреям со стороны польского подполья во время восстания в гетто.

Польский МИД также осудил формулировку The Times of Israel, назвав ее «необоснованной» и «неприемлемой». Представитель ведомства Павел Вроньский сообщил, что редакции направлено официальное письмо: «Мы не вступаем в научные споры, но считаем недопустимым называть президента избранной страны ревизионистом Холокоста».

Отдельную полемику вызвало и предвыборное заявление Навроцкого о том, что в случае победы он прекратит ежегодную церемонию зажигания ханукальных свечей в президентском дворце. Критики также напомнили о его союзничестве с правыми и поддержке со стороны президента США Дональда Трампа, который лично принял Навроцкого в Белом доме перед вторым туром выборов.