Королева Великобритании Елизавета II присвоила бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, передает «Медуза» со ссылкой на официальное издание британского правительства The Gazette.

Титул барона был пожалован Лебедеву королевой Елизаветой II 19 ноября. Его полное имя, отмечает издание, звучит теперь как барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации.

Принадлежащее Лебедеву издание The Independent пишет, что титул был пожалован за заслуги в медиа-индустрии и благотворительную работу. При этом для того, чтобы зарегистрировать вторую часть титула, Геральдическая палата Британии должна была подать запрос российской стороне. Сам Лебедев родом из Москвы, в связи с чем не совсем ясно, почему в титуле фигурирует Сибирь.

Ранее присвоить ему титул пэра рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон, с которым они тесно дружат много лет.

Летом 2020 года королева Великобритании выполнила эту просьбу и включила Лебедева в состав Палаты лордов – верхней палаты британского парламента. Бизнесмен пройдет процедуру введения в нее в декабре 2020 года.

40-летний Евгений Лебедев является старшим сыном бывшего сотрудника КГБ – подполковника Первого главного управления, крупного бизнесмена, акционера «Новой газеты» Александра Лебедева. Он провел в Великобритании большую часть жизни и получил гражданство этой страны в 2010 году. Лебедев-младший владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты The Independent и The Evening Standard.