Иран получил от Китая партию зенитных ракетных комплексов после того, как 24 июня между Тегераном и Тель-Авивом было достигнуто негласное перемирие. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники в арабских спецслужбах. По их данным, Иран рассчитывается за поставки нефтью, обходя американские санкции.

Точная численность переданных систем не раскрывается, но речь идет о комплексах средней и большой дальности, подобных китайским HHQ-9B — аналогам российской С-300. Иран уже использует российские С-300, а также собственные системы «Бавар-373» и «Хордад», но они показали ограниченную эффективность против F-35, которые применяет Израиль.

Пекин — крупнейший покупатель иранской нефти: по данным Управления энергетической информации США, до 90% иранского сырья уходит в Китай, зачастую через Малайзию и другие «транзитные» страны.

По данным источников, Белый дом проинформирован о поставках. США обеспокоены активизацией связей между Китаем и Ираном на фоне недавней эскалации, в ходе которой Израиль добился господства в воздухе и уничтожил ключевые иранские пусковые установки и научные центры. Тем не менее, Иран продолжал наносить удары баллистическими ракетами по Израилю до вступления в силу перемирия.

Поставки ЗРК — не первый случай китайской военной помощи Ирану. Еще в 1980-х Тегеран получил ракеты HY-2 через КНДР, а в 2010 году — комплексы HQ-9. Сейчас такие же системы уже стоят на вооружении Пакистана и Египта.