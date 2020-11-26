Четвертый суд по особо тяжким делам Анкары огласил приговор в отношении очередной группы участников попытки насильственного захвата власти в Турции, совершенной 15 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Один из фигурантов дела о событиях на авиабазе «Акынджи» близ Анкары бывший полковник Вейсел Кавак, занимавший должность секретаря командования ВВС страны, приговорен к 79 пожизненным срокам. Аналогичное вердикт вынесен в отношении бывшего майора 143-й эскадрильи ВВС Турции Али Карабулута.

Суд приговорил к 79 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима и бывшего пилота ВВС Хусейн Тюрка, который в день попытки переворота принимал участие в нанесении авиаударов по зданиям парламента, управления спутниковой связи TÜRKSAT и Управления спецназа МВД.

Бывший офицер ВС Турции Мустафа Озкан приговорен к 3 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима за причастность к бомбардировкам здания Управления полиции Анкары.

Пилоты Мехмет Юрдакул и Ильхами Айгюль, участвовавшие в нанесении авиаударов по Управлению безопасности Анкары, приговорены к 3 пожизненным срокам каждый в тюрьме строгого режима.

Бывший генерал Тимурджан Эрмиш, организовавший в день попытки переворота, 15 июля 2016 года, незаконное задержание командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди, приговорен с пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Пилоты ВВС Турции Мехмет Четин и Эртан Корал, участвовавшие в нанесении авиаударов по Управлению безопасности в сфере авиации приговорены к 8 пожизненным срокам в тюрьме строгого режима каждый.

Кроме того, в рамках дела о захвате авиабазы «Акынджы» террористами Фетуллаха Гюлен принято решение выделить в отдельное производство дела шести обвиняемых, находящихся в бегах, в том числе самого лидера преступной секты и так называемого «имама ВВС» Адиля Оксюза.

Группа военнослужащих ВС Турции, сторонников Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены руководством страны, органами правопорядка, а также благодаря решительному выступлению миллионов рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Главарь террористического течения находится в США. Его экстрадиции добивается Анкара.