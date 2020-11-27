«Я издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки – я не имею в виду так называемые шутки «95 квартала», – цитирует 5.Ua речь выступление Виталия Кличко на презентации.

«Ярад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям, - добавил мэр Киева, - потому что нам сегодня в условиях пандемии нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь стоит того».

Сборник выпущен в компактном формате гармошки и состоит из 14 популярных каламбуров Кличко, озвученных во время брифингов и официальных мероприятий.

По словам мэра, он издал всего 3 тысячи экземпляров за свой счет в подарочном варианте. Часть тиража украинцы смогут приобрести, а остальные деньги будут направлены в благотворительный фонд «Будущий Киев». Окончательная стоимость книги пока не известна.

В числе достоинств издания мэр отмечает то, что из него невозможно вырвать страницы – «из песни слов не выкинешь». Также городской глава, выражая озабоченность статистикой, согласно которой 57% украинцев за прошедший год не прочли ни одной книги, считает, что еще не поздно радикально исправить ситуацию, прочтя сборник его мемов до 2021 неоднократно.

Останавливаться на достигнутом Виталий Кличко не собирается. Он намерен идалее издавать сборники своих мемов.

По итогам местных выборов в Украине в ноябре с. г. Виталий Кличко избран мэром Киева на третий срок. За 49-летнего политика проголосовали 50,52% избирателей столицы Украины. За десятилетний период политической деятельности бывший чемпион мира по боксу стал автором многочисленных выражений, гуляющих в соцсетях. Их сборник можно найти, например, в Pinterest.