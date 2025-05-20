В турбулентном мире геополитики телефонный разговор между президентами двух сверхдержав — это всегда больше, чем просто обмен мнениями. Двухчасовая беседа Дональда Трампа и Владимира Путина 19 мая стала очередным ходом в затяжной партии, где российский лидер, похоже, успешно удерживает инициативу, а «мастер сделок» из Белого дома пока не готов повышать ставки.

«Отличный тон и дух разговора»

Дональд Трамп вступил в должность с громкими обещаниями остановить кровопролитие в Украине за 24 часа. Спустя четыре месяца после инаугурации, президент США все еще кружится в сложном дипломатическом танце, не приближаясь к заветной цели.

После долгого разговора с российским коллегой Трамп поспешил назвать беседу «очень хорошей» и объявил, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны». С присущим ему оптимизмом он заверил, что «тон и дух разговора» были отличными.

Владимир Путин, со своей стороны, поблагодарил американского президента за «поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной». Это уже третий телефонный разговор лидеров с момента вступления Трампа в должность — предыдущие состоялись 12 февраля и 18 марта.

Однако за дипломатическими любезностями скрывается неудобная реальность: несмотря на публичный оптимизм Трампа, разговор не принес прорыва. Вместо требуемого Украиной и европейскими лидерами безусловного 30-дневного прекращения огня Путин предложил лишь продолжить разработку «меморандума о возможном будущем мирном договоре».

«Мы готовы воевать столько, сколько потребуется»

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, состоявшиеся неделей ранее в Стамбуле, наглядно продемонстрировали глубину разногласий между сторонами. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил украинским коллегам: «Мы готовы воевать год, два, три — сколько потребуется». Обращаясь к историческим параллелям, он напомнил: «Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?»

Россия настаивает на жестких условиях для Украины: вывод украинских войск из четырех областей, аннексированных Москвой осенью 2022 года, включая территории, которые российские войска не контролируют полностью. Кроме того, среди требований Кремля — сокращение украинской армии и гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг эти условия. «Если русские не готовы прекратить убийства, должны быть более жесткие санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну», — заявил он после разговора Трампа с Путиным.

Танго для троих: Путин, Трамп и реальность

«Я спросил: «Когда мы закончим это, Владимир?» — рассказал Трамп на пресс-конференции после разговора. — Я знаю его уже долгое время... и я действительно верю, что он хочет это закончить».

Однако эта оценка может быть ошибочной: как показала готовность президента Зеленского немедленно объявить 30-дневное прекращение огня, война в Украине продолжается только потому, что российская сторона не готова остановить боевые действия до достижения поставленных целей. Если бы Москва действительно стремилась к миру, она могла бы в любой момент отозвать свои войска домой и прекратить конфликт.

«Путин не знает, как выйти из войны», — предположил вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с журналистами. Это суждение выглядит чрезвычайно смелым. Все признаки указывают на то, что Россия настроена продолжать бои. Российские войска контролируют около пятой части территории Украины и продолжают наступление, несмотря на недавний публичный ультиматум со стороны администрации Трампа и ряда европейских лидеров.

«Усталость от обеих сторон конфликта»

Для Трампа растет риск того, что бесплодная дипломатия превратит «войну Джо Байдена» в «провал Дональда Трампа». Администрация начинает выражать признаки разочарования и даже намекает на возможность отказа от роли посредника.

«Мы более чем готовы уйти, — заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, покидая Рим после переговоров с Папой Львом XIV. — Америка не собирается попусту тратить силы. Мы хотим видеть результаты».

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт описала Трампа как «уставшего и разочарованного обеими сторонами конфликта». Сам президент после разговора с Путиным заметил: «Я думаю, что-то произойдет», но добавил: «А если нет, я просто отойду в сторону, и им придется снова начинать с нуля».

«Это проблема европейцев, — сказал он. — Это должно было оставаться проблемой европейцев».

Мастер сделок против мастера затягивания

Трамп, бизнесмен по натуре, не видит смысла в долгосрочных инвестициях в конфликт с противником, с которым предпочел бы наладить отношения. Однако он сталкивается с противником, обученным в мире КГБ, где умение просчитывать психологию оппонента — ключевой навык.

Путин, похоже, мастерски «медленно ведет» переговоры с Трампом с самого начала. Вместо реального обязательства по прекращению огня он предлагает длительные обсуждения меморандума, который может очертить условия возможной сделки в неопределенном будущем. При этом он не отступает от своих максималистских требований, прекрасно понимая, что ни Украина, ни ее союзники не могут их принять.

Что может предпринять коллективный Запад? Кремль убежден в своей способности выдержать дополнительные санкции. При этом в Америке никто не заикается о возможности возобновления американской военной поддержки Украине в размере десятков миллиардов долларов в год.

Пока в высоких кабинетах ведутся телефонные разговоры, война продолжает собирать свою кровавую жатву. За несколько часов до звонка Трампа и Путина жители Василькова под Киевом пережили массированную атаку дронов. Один из них попал в склад боеприпасов, вызвав мощный взрыв.

Трамп справедливо называет войну «кровавой баней». Но он, похоже, не видит очевидного: реверансами в сторону Путина ее не остановить.

Стратегия выжидания

Что дальше? Европейские лидеры настаивают на важности сохранения американского участия в процессе. «Важно, чтобы США оставались вовлеченными», — написала в соцсети X президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп, однако, теперь предлагает Ватикан как место для будущих переговоров между Россией и Украиной. «Я думаю, было бы здорово провести их в Ватикане, — сказал он. — Там огромная горечь, гнев, и я думаю, что это могло бы помочь уменьшить этот гнев».

Такой шаг может быть удобным для американского президента. Поскольку после настойчивых заявлений о том, что мир невозможен без его участия, Трамп теперь говорит о возможности отойти в сторону.

Тем временем республиканцы в Конгрессе, близкие к Трампу, готовят законопроект о введении “вторичных" тарифов в размере 500% для стран, покупающих российскую нефть. Европейский союз также готовит свой 17-й пакет санкций, который должен быть утвержден на этой неделе.

Путин загнал Трампа в дипломатический цугцванг. Разочарованный российским лидером, но не желающий отказываться от переговоров с ним, американский президент выбирает не принимать решения. И именно это может устраивать Россию. Пока мирный процесс буксует в словесных обещаниях, российская армия продолжает методично работать на поле боя.

В дипломатическом танго Трамп пока следует за ведущим Путиным, не решаясь перехватить инициативу. Останется ли он терпеливым партнером или резко изменит темп и характер танца, покажут ближайшие недели.