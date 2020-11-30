Международная платформа по Крыму позволит устранить историческую несправедливость. Вне всяких сомнений, Анкара станет близким партнером Киева в данной инициативе. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu.

По его словам, Украина с каждым днем приближает урегулирование проблем на востоке страны и в Крыму. «Есть единственное решение, и оно предельно простое – освобождение Россией оккупированных территорий Украины и восстановление суверенитета нашей страны», – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также поблагодарил Анкару за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и высоко оценил усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании ряда вопросов, в частности его вклад в улучшение положения крымских татар.

Кулеба отметил, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходят с осложнениями. Украина предлагает конструктивные усилия по разрешению разногласий, однако российская сторона позитивом не отвечает.

«Это вовсе не значит, что мы откажемся от диалога. Мы обязаны продолжить переговоры, так как на нашей стороне истина, законность и такие партнеры, как Турция. Я не сомневаюсь, что мы достигнем успеха в урегулировании проблем», – сказал глава украинской дипломатии.

При этом Кулеба отметил, что Россия пытается полностью закрыть вопрос любого обсуждения форм возвращения к бывшему статусу Крыма. «Однако Москве этого не удастся. Украина предложила формирование всеобъемлющего международного механизма – Крымской платформы, которая позволит завершить оккупацию полуострова. Еще в 2014 году, когда был оккупирован Крым и начались боестолкновения в Донбассе, были созданы две переговорные площадки – Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа, но международного механизма по крымскому вопросу не было. Мы сегодня устраняем эту историческую ошибку», – сказал Кулеба.

По словам министра, Киев выступает также за более активное участие Европы в урегулировании региональных проблем. «Мы контактируем с ЕС на многих площадках. Хотелось бы, к примеру, добиться назначения спецпосланника ЕС по Крыму, потому что все эти кризисные регионы расположены в пределах Европы», – сказал министр.

Украинский дипломат обратил внимание и на то, что меньшинства, не признающие оккупацию Крыма, подвергаются на полуострове систематическому давлению. Кулеба подчеркнул, что Россия игнорирует нормы международного права, запрещая деятельность крымскотатарского меджлиса и призывая молодежь региона в ряды ВС РФ.

«Наш долг – остановить Россию и добиться ее ухода из Крыма. Не важно, как громко российские власти заявляют, что тема Крыма закрыта. Ситуация не такова. Я уверен, что Россия, рано или поздно, уйдет из Крыма. Украина вновь обеспечит суверенитет, и крымские татары вернутся на исконные земли», – подчеркнул Кулеба.