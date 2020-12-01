В Иране (ИРИ) три месяца назад был убит проживающий там один из лидеров террористической организации «Аль-Каида» Абу Мухаммад аль-Масри, обвиненный в причастности к нападениям на американские посольства в Африке в 1998 году. Об этом в середине ноября сообщил The New York Times со ссылкой на представителей разведки. В связи с этим возникли вопросы, что делал этот представитель «Аль-Каиды» в Иране и почему мог свободно там проживать? И какова сущность отношений «Аль-Каиды» и Ирана?

Корни взаимодействия Ирана с будущими деятелями движения в лице «Аль-Каиды» и близких к ней групп начали складываться во время советской интервенции в Афганистане и первой афганской войны (1979-1992). Тогда пост-революционный Тегеран стремился представить себя поборником прав и блюстителем интересов всех мусульман, оказывая поддержку многим повстанческим движениям, действовавшим под исламскими флагами, и не только шиитскими. Это относится и к группировкам афганских моджахедов, которые вели боевые действия с советскими войсками и силами просоветского режима в Кабуле.

Так, кроме так называемой «шиитской восьмерки» – альянса проиранских шиитских афганских группировок, еще одним получателем иранской военной помощи был «гератский лев», таджик и суннит Исмаил-хан – командующий силами «Западной объединенной группировки» афганских моджахедов. Через него Тегеран поддерживал отношения и с иными представителями «пешаварской семерки» – альянсом афганских суннитских группировок, ориентированных на Пакистан.

Впоследствии наиболее тесные контакты ИРИ сложились с лидером Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддином Хекматияром. В 2003 году он был объявлен США террористом и внесен в «черный список» ООН наряду с муллой Омаром и бен Ладеном. Во время первой афганской войны именно в рядах ИПА находились отряды арабских добровольцев. Вероятно, именно в этот период со многими из них Иран смог установить связи через своих резидентов при Хекматияре и Исмаил-хане.

Отношения с Хекматияром Иран продолжалподдерживать и после американского вторжения в Афганистан в 2001 году. Так, несмотря на официальное запрещение Ираном функционирования на своей территории представительств ИПА, на деле офисы партии продолжали работу в иранской столице и ряде других городов страны, таких как Мешхед, Захедан, Исфахан. Более того, территория Ирана регулярно использовалась лидером ИПА в качестве надежного укрытия в период активизации контртеррористической операции в Афганистане.

Одновременно Иран установил контакты с египетским подпольем, которое вело борьбу с президентом страны Анваром Садатом, подписавшим мирный договор с Израилем и ставшим союзником США в регионе. Многое указывает на наличие в этот период контактов между группировкой Египетский исламский джихад (ЕИД), вошедшей впоследствии в «Аль-Каиду», и Ираном.

Показательно, что ИРИ считала боевиков Египетского исламского джихада своими героями. В частности, в Тегеране поддержали убийство президента Египта Анвара Садата в 1981 году членом ЕИД Халидом Исламбули и назвали улицу в Тегеране в честь убийцы (лишь в 2004 году во время начавшейся нормализации отношений между Каиром и Тегераном улица была переименована. В апреле 1991 года Айман аз-Завахири, тогдашний эмир Египетского исламского джихада (ЕИД) и будущий главарь «Аль-Каиды», тайно посетил Иран.

Завахири также был одним из тех, кто поддержал создание в 1991 году лидером правящей в Судане партии Национальный исламский фронт Хасаном Тураби Исламской народной и арабской конференции (ИНАК). Это объединение со штаб-квартирой в Хартуме должно было стать альтернативной ОИК площадкой, которая объединила бы все исламские государства и движения, как суннитские, так и шиитские, поддерживающие вооруженную борьбу против США и Израиля.

Ее участниками, кроме ЕИД, также стали ливанская «Хезболла» и Организация Абу Нидаля. Тогда же, в 1992 году, по приглашению Тураби, в Судан перебрался и бен Ладен, который также принимал участие в работе ИНАК, на полях которой установил связи с «Хезболлой» и КСИР. Например, представители «Хезболлы» – Азиз Насур и Самих Осайли предоставили «Аль-Каиде» инфраструктуру в Либерии и Сьерра-Леоне, где та смогла проводить операции с алмазами, что помогло группировке перевести миллионы долларов во взаимозаменяемые активы и выйти из-под действия финансовых санкций Запада.

Показателен и тот факт, что использование смертников в террористических атаках «Аль-Каида» также позаимствовала у «Хезболлы», которая применяла их с 1983 года.

Именно в суданский период «Аль-Каиды» и ЕИД, когда все их руководство пребывало в этой стране, сложились наиболее тесные связи этих группировок с Ираном. Важно также отметить, что на этом этапе Тегеран был главным союзником Хартума, приютившего «Аль-Каиду» и Египетский исламский джихад. В то же время следует иметь в виду, что тогда «Аль-Каида» еще не была общепризнанной террористической организацией и только встала на путь борьбы с «сионистами и крестоносцами» в лице США, Израиля и Саудовской Аравии, после того как сформировалась как структура по оказанию помощи афганским моджахедам, действовавшим против СССР.

После изгнания «Аль-Каиды» и ЕИД из Судана в ответ на ряд атак в Египте, в том числе неудачную попытку убийства президента Египта Хосни Мубарака, и их последующего переезда в Афганистан в 1996 году Иран продолжал оказывать «Аль-Каиде» помощь. В середине 1990-х годов высокопоставленный член «Аль-Каиды» Мустафа Хамид (Абу Валид аль Масри), который был эмиссаром ЕИД в ИРИ, договорилсяс иранской стороной об организации безопасного транзита для боевиков «Аль-Каиды» и ЕИД через Иран в Афганистан. Таким образом «Аль-Каида» и ЕИД смогли обосноваться в Афганистане лишь при непосредственной поддержке Тегерана, где в 2001 году и произошло их окончательное слияние.

Тогда же «Аль-Каида», получившая убежище у талибов, пытается играть роль посредника между ними и иранцами. Так, бен Ладен в своем интервью для Daily Pakistan, которое он дал в Восточном Афганистане в 1997 году, предложил союз между «Талибан» и Ираном против США. Это предложение для многих стало неожиданностью, потому что в то время талибы были противниками Ирана, и это было одной из главных причин терпимого к ним отношения со стороны США.

«Мы хотим широкого союза против США, и поэтому мы поддерживаем контакты с иранцами на протяжении многих лет» заявили журналисту Daily Pakistan, бравшему у бен Ладена интервью и иные члены «Аль-Каиды», пожелавшие остаться анонимными. При этом некоторые представители «Аль-Каиды» действовали непосредственно с территории Ирана.

Например, в Ширазе под контролем иранских спецслужб существовал нелегальный офис «Аль-Каиды», в который входили, например, известные деятели этой группировки, такие как Абу Гайт, аль-Адль, Абу Мухаммад аль-Масри и Мухаммад Исламбули, брат убийцы Анвара Садата. В районе Караджда была штаб-квартира Абу Хафса аль-Мауритани. Еще две группы «Аль-Каиды» действовали в Тегеране и Мешхеде. Вероятно, группу в Тегеране возглавлял сам эмиссар «Аль-Каиды» в ИРИ Мустафа Хамид, через которого осуществлялась связь руководства «Аль-Каиды» с иранским командованием. В Иране также проживали и сыновья бен Ладена.

После американского вторжения в Афганистан в Иране происходит переосмысление отношений с «Аль-Каидой».

С одной стороны, Тегеран, по сути, сохранил жизни многих лидеров и боевиков этой группировки, предоставив им возможность укрыться на своей территории, впустив из Афганистана в Иран тех, кому удалось вырваться из окружения сил возглавляемой США коалиции в районе Тора-бора. С другой, Иран не мог игнорировать факты причастности «Аль-Каиды» к атакам на башни-близнецы в Нью-Йорке и американские посольства в Африке и ее нахождения в санкционных списках ООН.

В 2002 году, например, Иран передал властям Саудовской Аравии шестнадцать саудовских членов «Аль-Каиды», прибывших туда из Афганистана. Несколько позже в апреле 2003 года были посажены под домашний арест или подверглись иным видам заключения находившиеся и до того свободно действовавшие в ИРИ эмиссары «Аль-Каиды», о которых речь шла выше.

Когда стало очевидно, что Соединенные Штаты намерены продолжать военные операции по свержению неугодных им режимов на Ближнем Востоке и вслед за «Талибан» должна была наступить очередь Саддама Хуссейна в Ираке, а американцы начали развертывать свои силы в Кувейте, для Тегерана пришло время использовать и интернированных боевиков «Аль-Каиды».

В частности, Абу Мусаб аз-Заркави, иорданец, находившийся в Иране с декабря 2001 года и проходивший лечение в военном госпитале в Мешхеде, был переправлен с группой боевиков «Аль-Каиды» на север Ирака для организации сопротивления американской армии вторжения. Прежде Иран неоднократно отклонял требования Иордании о выдачи этого боевика. Впоследствии именно из ячейки Заркави выросло «Исламское государство» (ИГИЛ).

На этом фоне было облегчено положение содержащихся в Иране «каидовцев». Они переехали в частные дома и квартиры на военных базах КСИР, где они могли поддерживать друг с другом контакты и проживать со своими семьями. А в 2005 году в ИРИ появился и новый эмиссар «Аль-Каиды», который был на связи с руководством КСИР и спецслужбами Ирана. Им стал Эзедин Абд аль-Азиз Халил, также известный как Ясин аль-Сури.

Тогда же Завахири в своем письме Заркави наставлял его о том, чтобы «Аль-Каида» в Ираке прекратила атаки на шиитов, когда там находятся американцы, а также указывал, что «и нам, и иранцам нужно воздерживаться от причинения вреда друг другу в то время, когда американцы нацелены на нас». А бен Ладен в своем обращении подчеркивал, что Иран является главной артерией для снабжения «Аль-Каиды», а потому не следует проводить против него военные операции.

События арабской весны и особенно революция в Сирии заставили Иран вновь ужесточить свой подход к «Аль-Каиде». В конце 2011 или начале 2012 года был арестован Ясин аль-Сури. Перед задержанием в декабре 2011 года аль-Сури заключил сделку с Ираном от имени «Аль-Каиды», согласно которой последняя «должна воздерживаться от проведения каких-либо операций на иранской территории и вербовки боевиков внутри Ирана, при этом информируя иранские власти о своей деятельности».

В свою очередь, правительство Ирана предоставило проживающим в Иране членам «Аль-Каиды» свободу действий и неограниченную возможность передвижения экстремистов и их семей по стране. Аль-Сури был временно заменен на этом посту Мухсином аль-Фадли, доверенным лицом бен Ладена. Позже Фадли покинул Иран, чтобы стать лидером так называемой «Хорасанской группы» «Аль-Каиды» в Сирии, где он был убит в результате авиаудара США в Сирии в июле 2015 года.

Несмотря на значительное ухудшение отношений между «Аль-Каидой» и Ираном на фоне событий в Сирии, вряд ли можно говорить о том, что на истории их сотрудничества следует поставить точку. Иран, продолжая удерживать у себя высокопоставленных членов «Аль-Каиды», фактически обезопасил себя от возможных атак со стороны этой террористической организации, также и лишив ее возможности наладить сотрудничество с различными суннитскими группировками, действующими в иранском Белуджистане.

С другой стороны, когда Ирану и его союзникам в лице «Хезболлы» требовалось заключить какие-либо сделки с группировками, связанными с «Аль-Каидой», Тегеран прибегал к посредническим услугам находящихся на своей территории «каидовцев». Вероятно, не обошлось и без их содействия во время т. н. соглашения «четырех городов» 2017 года, достигнутого на Катаре между «Хаят Тахрир аль-Шам» с одной стороны и КСИР с «Хезболлой» с другой, об эвакуации двух шиитских анклавов из Идлиба, в обмен на вывод в этот регион членов ХТШ из ливанского приграничья.

Также нельзя исключать, что боевики «Аль-Каиды», которые по-прежнему находятся в Иране, могут вновь оказаться востребованными для организации вооруженного подполья, как в свое время Тегеран воспользовался Абу Мусабом аз-Заркави.