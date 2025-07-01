ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
«Оруэлловщина»: У Трампа раздражены Москвой
Обвинения Кремля в саботаже мирных усилий в адрес США и Киева раздосадовали американского спецпосланника. Ответ не заставил себя ждать
«Оруэлловщина»: У Трампа раздражены Москвой
/ AP
1 июля 2025 г.

Специальный представитель США Кит Келлог обвинил Россию в саботаже усилий по прекращению войны в Украине и отверг обвинения Москвы в адрес Вашингтона и Киева. По его словам, именно Кремль продолжает саботировать переговорный процесс, одновременно усиливая удары по гражданской инфраструктуре.

«Заявления Пескова о переговорах — это «оруэлловщина». Обвинения России в том, что Украина и США якобы срывают диалог, не имеют оснований», — написал Келлог на X.

Он добавил, что Дональд Трамп «последовательно и настойчиво выступает за прогресс в деле прекращения войны» и призывает к «немедленному перемирию и началу трехсторонних переговоров».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» 30 июня обвинил Киев и Вашингтон в затягивании диалога. По его словам, будущее переговоров зависит от позиции Украины, эффективности американского посредничества и ситуации на фронте. Песков также заявил, что многое зависит от «режима в Киеве».

На этом фоне российские войска продолжают наступление на востоке страны Украины. Государственные СМИ РФ сообщили о взятии села Дачное, расположенного на границе с Днепропетровской областью. Если информация подтвердится, это станет первым плацдармом России в этом регионе.

По утверждению назначенных Москвой чиновников, российские силы полностью контролируют Луганскую область и ежедневно продвигаются в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. Киев, однако, отрицает наличие значимых прорывов на этих направлениях.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us