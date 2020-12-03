В своих мемуарах Марат Габидуллин рассказывает о службе в Сирии, где он, по его словам, участвовал в освобождении Пальмиры от боевиков ИГИЛ и в кровопролитных боях за Дейр-эз-Зор, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на интервью автора, которое опубликовала «Медуза».

Издание отмечает, что россиянин служил в ЧВК «Вагнер» с 2015 года. Начал он рядовым, а закончил командиром разведывательной роты. В марте 2016 года Габидуллин, как утверждается, принимал участие в боях за Пальмиру, оккупированную боевиками ИГИЛ, где получил тяжелые ранения.

Бывший командир разведывательной роты «вагнеровцев» рассказал, что размещался на военной базе в Хмеймиме в Сирии, видел участвовавших в военной операции в Сирии российских офицеров и готовил отряд сирийских военных. При этом, как он отметил, основные задачи ставились перед наемниками, а регулярная армия себя не проявляла.

Сирийскую армию Габидуллин считает небоеспособным формированием, а российская, по его словам, не действовала на передовой. «Десантники и морские пехотинцы – ленивые рожи, которые на этой базе заплывают жиром. Возвращаются из боевой командировки все откормленные, загорелые», – говорит он, добавляя, что госпитали в Хмеймиме и в России были заполнены бойцами ЧВК.

Военные, по его словам, с начала 2017 года поставляли наемникам плохое оружие. Один раз самолет российской авиации случайно нанес удар по «вагнеровцам», вспоминает Габидуллин.

Он также утверждает, что бойцы ЧВК «Вагнер» действительно причастны к пыткам дезертира в Сирии. Видео с жестоким убийством сирийского военного в 2017 году было опубликовано в интернете. Его избили, отрезали ему голову, отрубили руки лопатой, облили бензином и сожгли. «Новая газета» тогда провела расследование и выяснила, что к убийству и записи военного преступления на видео причастны наемники ЧВК «Вагнера».

Габидуллин утверждает, что к убийству и пыткам призывал сам «Вагнер» – командир ЧВК Дмитрий Уткин – с целью устрашения других потенциальных дезертиров. Наемнику сказали, что глава ЧВК сам просил сделать видеозапись.

Кроме того, командир разведывательной роты рассказал, что получил ранение гранатой в сражении за Пальмиру. После этого он лечился в третьем Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского в Подмосковье. Оттуда он, по его словам, был доставлен в частную больницу в Санкт-Петербурге, которую агентство Reuters связывало с окружением Владимира Путина и бизнес-партнером его дочери.

В контракте, который он подписывал, как отмечает Габидуллин, не было ничего указано про лечение в случае ранений, за восстановление он благодарен лично Евгению Пригожину - бизнесмену из Петербурга, близкому к Кремлю. Пригожина СМИ связывают с несколькими частными военными компаниями, в том числе и прежде всего с ЧВК «Вагнер», чьи наемники участвовали в боевых действиях на Донбассе, в Сирии, Ливии, ЦАР и в других регионах.

Автор утверждает, что Пригожин прочитал кусок про Пальмиру, а потом «затребовал всю книгу». По его словам, в 2017 году бизнесмен издал три экземпляра книги и предложил ему выпустить мемуары позже «нормальным тиражом»,

пишет

«Настоящее Время».

«Пускай он [Пригожин] меня обматерит, пускай растопчет – мне главное, чтобы он образумился, чтобы книга подтолкнула его на реформирование конторы [ЧВК]. Потому что нельзя так увлекаться секретностью: зачем себя самоистязать, когда весь мир знает?» – заявил Габидуллин.

Марат Габидуллин окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 1997 году он был приговорен к заключению в колонии за участие в группировке известного наемного убийцы Владимира Татаренкова, работал телохранителем в охране, но сам со старших классов, как утверждает, мечтал о военной карьере.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Халифы Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Боевики также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.

Российские власти отрицают существование ЧВК «Вагнер» и ее участие в сирийской войне и ливийском конфликте. Наемничество в России также запрещено на законодательном уровне. Статья 359 Уголовного кодекса гласит, что «вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».