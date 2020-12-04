Прокурор Заволжского района Ульяновска Александр Подвинский сбил человека, передвигавшегося по пешеходному переходу в районе вещевого рынка, сообщает «Коммерсант». Пострадавшего с сочетанной травмой и ушибами позвоночника и селезенки доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Очевидцы происшествия утверждают, что виновник аварии выглядел пьяным. «Сам водитель вел себя не совсем адекватно. Похоже, что был либо нетрезв, либо под чем-то. Прибывшему на место экипажу ДПС он заявил, что является сотрудником прокуратуры и будет звонить начальству. Когда пострадавшего увезли на место, прибыл какой-то высокопоставленный сотрудник ДПС, который переговорил с водителем. Потом они вместе звонили какому-то Геннадию Ивановичу. После этого водитель подышал в трубку и его отпустили», – приводит комментарий одного из свидетелей «Коммерсант».

Несмотря на показания очевидцев, у высокопоставленного силовика не взяли кровь из вены для теста на алкоголь, обязательного в случае ДТП с пострадавшими. Подвинского проверили только с помощью алкотестера, однако прокуратура этот факт опровергает, заявив о проведении «своей проверки». Согласно ее результатам, пьяным оказался не водитель, а пешеход.

«Пешеход, по предварительным данным, был в нетрезвом состоянии и пытался перебежать дорогу в неустановленном месте, в 15-20 м от пешеходного перехода, и у водителя уже не было возможности отклониться ни при каких обстоятельствах», – уверяет старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. По его словам, «алкоголя в крови прокурора не обнаружено, нет ничего экстраординарного». По версии прокуратуры «пьяный» пешеход сам бросился под колеса прокурорского внедорожника.

Это уже второй случай с участием сотрудников силовых структур в Ульяновске. В марте текущего года прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью №2 управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры Сергей Тищенко выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Тищенко скрылся с места ДТП и по результатам служебной проверки был уволен за нарушение прокурорской присяги.