Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу выступил на церемонии презентации протокола о сотрудничестве между национальным Советом экспортеров и авиаперевозчиком Turkish Airlines. Данный документ является важным с точки зрения достижения целей экономического развития.

В своем докладе министр рассказал об успешном развитии авиационной инфраструктуры: так, число гражданских аэропортов в стране выросло с 26 до 56.

«Мы сказали, что не останется такой точки в мире, куда мы не будем совершать полеты. Мы в большей степени достигли этой цели . За последние 18 лет Turkish Airlines превратились в мировой бренд. Число аэропортов увеличилось с 26 до 56. Благодаря целенаправленной деятельности Турция и Стамбул превратились в важные транзитные центры сферы авиаперевозок», – цитирует Караисмаилоглу Anadolu.

Сфера авиаперевозок в современном мире является основным фактором показателя конкурентоспособности и играет стратегически важную роль в развитии мирового туризма и культурных связей, отметил глава Минтранса.

«Как вы знаете, Турция расположена на стыке трех континентов. Наше географическое преимущество в том, что в 4 часах полета от нас находятся 67 стран, где проживают 1,6 млрд людей, ВВП этих стран составляет 39,41 трлн долларов, объем торговли – 8 трлн долларов», – заявил министр. Турция благодаря этим преимуществам, по его словам, превратилась в одну из самых быстроразвивающихся стран.

В стране планируется строительство еще 9 аэропортов. Новые аэропорты появятся в Анталье, Эдирне, Гюмюшхане, Измире, Карамане, Мерсине, Нигде, Ризе (аэропорт будет обслуживать и соседний Артвин), и Йозгате.

Ранее сообщалось, что Стамбульский аэропорт с 28 ноября по 4 декабря удерживал первенство по количеству обслуженных рейсов среди аэропортов Европы. Согласно данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL), 1 декабря в Стамбульском аэропорту было обслужено 423 рейса, 2 декабря – 498, 3 декабря – 483 и 4 декабря – 570 рейсов. 28 ноября был совершен 471 рейс, 29 ноября – 542 и 30 ноября - 496 рейсов. Таким образом, Стамбульский аэропорт за это время принял и отправил наибольшее количество самолетов среди всех аэропортов в Европе.