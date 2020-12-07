Израильская полиция в пятницу арестовала мужчину, пытавшегося устроить поджог в католической церкви Всех Наций, известной также как базилика Агонии Господней. Святыня находится в Гефсиманском саду, именно там, по христианскому преданию, Иисус Христос совершил последнюю молитву в ночь перед распятием.

49-летний мужчина в кипе зашел в церковь в качестве посетителя, разлил по полу и скамье легковоспламеняющуюся жидкость, а затем поджег ее. Действия злоумышленника заметили церковный страж Кристиан Фади аль-Мавриш и палестинские мусульмане – двоюродные братья Махмуд и Хамза Учак, которые живут недалеко от Базилики и дружат с ее охранниками и священниками.

«Мы, мусульмане, веками жили вместе с нашими христианскими друзьями в этом районе. Мы уважаем и заботимся об их святынях, так же как и они защищают наши святыни», – рассказал Хамза Учак в интервьюAnadolu. Он также подчеркнул, что причинять вред святыням запрещено во всех религиях, особенно в исламе.

Несмотря на вмешательство охранника и его друзей, ущерб церкви был все-таки нанесен. Пострадали церковная мебель и мозаичный пол. «Это преступление. Это преступление, которое не должно происходить в церкви на Святой Земле», – сказал священник Базилики отец Ибрагим Фальтас. Католическая Кустодия Святой Земли призвала полицию к тщательному расследованию инцидента.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал преступника «израильским поселенцем-террористом», отметив также, что ответственность за такие нападения несет израильское правительство. Полиция, однако, отрицает то, что преступление было совершено на почве ненависти. Согласно ее заявлению, подозреваемый и ранее многократно участвовал в поджогах.