Данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и Федеральной службы государственной статистики (Росстат) достоверные, а власти не скрывают и не занижают статистику смертности от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.

Статистика оперштаба отличается от данных Росстата, которые появляются в доступе значительно позже, почти в три раза. К 1 октября 2020 года (статистики на период после 1 октября у Росстата пока нет), по данным Росстата, от коронавируса умерли 55,6 тысяч человек. Оперштаб приводит цифру в 20,7 тысяч человек за тот же период.

«И весной, и сейчас отдельные иностранные уважаемые средства массовой информации, которые работают на территории Российской Федерации, утверждают, что статистика выявляемости и смертности в Российской Федерации недостоверна. <…> Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», – приводит слова Голиковой «Медуза».

Большую разницу между показателями двух ведомств вице-премьер объяснила тем, что оперштаб учитывает только те случаи, где не требуется дополнительное подтверждение по результатам вскрытия, то есть «явная смертность от ковида». А в статистике Росстата, которая публикуется каждые 40 дней по истечении отчетного периода, учитываются все случаи, в которых COVID-19 был основной или сопутствующей причиной смерти по результатам вскрытия.

Вместе с тем, независимые эксперты утверждают, что реальная смертность от коронавируса в России превышает даже данные Росстата. Эти оценки основаны на данных об избыточной смертности: к 1 октября этот показатель составил 106 тысяч человек, и почти 80% этих смертей могут быть непосредственно связаны с COVID-19.

В мае 2020 года американские издания The New York Times и Financial Times сообщили о занижении показателей смертей от коронавируса в России на 70%, основываясь на статистике общей смертности от COVID-19 в мире за апрель. Татьяна Голикова эту информацию опровергла.