Ассоциацию сервиса «Яндекс.Переводчик» прилагательного «чеченский» («Chechen») только с террористами и бандитами заметила журналистка из Грозного Милана Мазаева, о чем она сообщила на своей странице в Twitter.

В качестве примеров употребления слова в контексте «Яндекс» выдавал следующие предложения: «Чеченский бандит, незаконно торговал оружием в Бразилии, и колумбийский наркодилер» и «Да он же бывший чеченский террорист».

Служба технической поддержки «Яндекса» связалась с Мазаевой и принесла свои извинения за случившееся, объяснив, что предложения были созданы автоматически системой. Неполиткорректные примеры были удалены.

«Они не должны появиться снова, а скоро должны исчезнуть и остальные. Прямо сейчас разработчики дополнительно отсматривают принципы их формирования, чтобы избежать отображения некорректных примеров в будущем», – приводит цитату команды «Яндекса» РБК.

На момент публикации сервис «Яндекс.Переводчик» дает следующие примеры к слову «чеченский»: «Сейчас это называется Чеченской Республикой», «Это чеченский язык» и «Он – чеченский бизнесмен».