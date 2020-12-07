Сам Пучдемон в данное время заочно обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на незаконный, как объявил Мадрид, референдум о независимости Каталонии, который прошел 1 октября 2017 года.

О том, было ли вмешательство России в попытку Каталонии отделиться от Испании реальным, или это «выдумки русофобов», как утверждают в Кремле, пишет «Idel.Реалии». «Российский след» в каталонских событиях трехлетней давности обнаружил глава судебно-следственного департамента Барселоны Хоакин Агирре, он в данное время и ведет соответствующее уголовное дело, которое получило название «Волхов», сообщают газеты.

По данным мадридского издания El Confidencial, в рамках этого дела, названного в честь реки на северо-западе России, следователи выделили особое досье, посвященное планам неких россиян создать для Каталонии собственную криптовалюту. Как утверждает газета El Mundo, эти люди якобы были близки к Кремлю и обещали каталонцам обеспечить не только финансирование процесса отделения от Испании, но и превратить Каталонию в «процветающую Швейцарию европейского юга».

После неудачной попытки объявить независимость в 2017 году Карлес Пучдемон бежал за границу и до сих пор скрывается там от испанского правосудия. Девять его ближайших сторонников были осуждены и приговорены к длительным тюремным срокам. Контактами с россиянами в автономном правительстве Каталонии, по данным следствия, в этой компании занимался некий Виктор Террадельяс, который был в то время доверенным лицом Пучдемона.

Террадельяс неоднократно ездил в Россию, где, по его словам, встречался с высокопоставленными кремлевскими чиновниками для обсуждения будущей поддержки Москвой каталонской независимости. В истории с криптовалютой между Террадельясом и россиянами посредничал некий бизнесмен по имени Жорди Сарда. Последний, как утверждает испанская пресса, позиционировал себя в качестве обладателя «широких контактов в Кремле». Доказать это пока не удается, однако известно, что Сарда работал в разных странах постсоветского пространства более десяти лет и хорошо знал русский язык.

По данным следствия, именно от Жорди Сарда Террадельяс получил информацию о том, что Россия якобы готова поддержать сепаратистский проект, направив в регион 10 тысяч своих военнослужащих, а также оплатить внешние долги Каталонии, обеспечить ее финансовую стабильность и даже вложить от 100 до 300 миллионов евро в каталонские средства информации для продвижения идеи независимости среди населения.

Утверждение о 10 тысячах российских солдат были высмеяны как в Барселоне и в Мадриде, так и в самой Москве. «Информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тысяч русских солдат в Каталонию, неполная. Надо добавить два нуля к числу солдат, и самое поразительное в этом заговоре: войска должны были быть переброшены на самолетах «Муха» и «Чато», собранных в Каталонии во время Гражданской войны и спрятанных в надежном месте в каталонской сьерре, до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать», – заявили в российском посольстве в Испании.

Однако сам следователь Хоакин Агирре придерживается своей позиции о якобы поступившем предложении направить в Каталонию российских военных. Он склонен отнестись к нему вполне серьезно. Например, недавно подтвердилась история с криптовалютой – тайные переговоры о ней с россиянами действительно состоялись. Один из переговорщиков со стороны Москвы, которого El Confidencial называет «ключевой фигурой», заболел и был госпитализирован в барселонскую клинику Diagonal.

«Возможно, этот факт остался бы незамеченным, если бы не скандал, разгоревшийся потом из-за лечения там россиянина. Пробыв в клинике месяц, он, воспользовавшись выходным днем, когда большинство медперсонала не работало, неожиданно исчез, оставив за собой долг почти в 20 тысяч евро. А потом Террадельяс и Сарда, устроившие российского партнера в клинику и обещавшие ее администрации оплату лечения, отказались платить и заявили, что не знакомы с беглым пациентом-должником. А вскоре Жорди Сарда тоже исчез: о его местонахождении, как утверждает El Confidencial, сейчас ничего не известно. Так что больничный счет пока остается неоплаченным», – заключает «Idel.Реалии».

В конце октября в Барселоне и Жироне прошла широкомасштабная операция, в ходе которой задержали 21 человека, в основном предпринимателей и политиков, связанных с движением за независимость региона. Их обвиняют в хищениях и отмывании денег, а также в злоупотреблении служебным положением. Следствие полагает, что эти люди причастны к незаконному финансированию различных акций, проектов и действий. В частности им вменяется в вину оплата пребывания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Бельгии.