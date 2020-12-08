Член правящей семьи эмирата Абу-Даби шейх Хамад бин Халифа аль-Нахайян стал владельцем 49% акций базирующегося в Иерусалиме футбольного клуба «Бейтар», который печально известен своими ярыми болельщиками-расистами.

Владелец клуба Моше Хогег вместе с генеральным директором Мони Брошем и председателем Эли Оханом на прошлой неделе встретились в Дубае со своими новыми бизнес-партнерами.

Согласно даннымTRT World, сделку на 100 миллионов долларов проводит израильский бизнесмен, глава холдинга NY Koen Group Наум Коэн.

«Иерусалим – святое место не только для евреев, но и для мусульман и христиан. Он (шейх Хамад бин Халифа аль Нахайян – прим. ред.) знает о том, что наш клуб борется с расизмом, и мы хотим быть частью этого», – сказал Моше Хогег.

Хогег тем самым признал, что болельщики клуба всегда гордились отсутствием в команде арабов и регулярно выкрикивали расистские кричалки во время матчей. Все игроки-мусульмане были вынуждены покинуть клуб из-за оскорблений и прессинга фанатов.

В 2004 году из «Бейтара» после всего 5 отыгранных матчей ушел нигерийский защитник Ибрагим Ндала. В 2007 ультрас клуба распевали оскорбляющие пророка Мухаммада песни во время полуфинала национального первенства. В 2012 году в команду перешли два чеченца – Заур Садаев и Джабраил Кадиев, которые, несмотря на свое неарабское происхождение, также подвергались оскорблениям.

Переговоры о покупке аль-Нахайяном акций «Бейтара» начались еще в сентябре, за день до подписания соглашения о нормализации отношений и установлении дипломатических связей между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Пакт осудила Турция и многие другие мусульманские страны, заявив, что Абу-Даби и Манама нарушили свои обязательства в рамках Организации исламского сотрудничества и проигнорировали Арабскую мирную инициативу 2002 года.