Из Стамбула отправился первый товарный поезд в Китай, сообщает Anadolu. До азиатской части города состав длиной в 754 м, везущий бытовую технику, шел по тоннелю «Мармарай», расположенному под водами пролива Босфор.

Вчера поезд пересек Анкару, а сегодня вечером он завершит турецкий участок пути длиной в 2322 км в провинции Карс и продолжит свой путь через Грузию и Азербайджан по железной дороге «Баку-Тбилиси-Карс».

Поезд, который будет находиться в пути 12 дней, следует по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, связывающему страны Европы и Китай. Маршрут Стамбул – Сиань протяженностью 8693 км проходит через два континента, два моря и пять стран – и всего за 12 дней.

Это первое путешествие товарного состава «Турция-Китай» по железнодорожной магистрали «Железный Шелковый путь/Средний коридор». Она является самым коротким, безопасным, экономичным и удобным, согласно оценкам экспертов, с точки зрения климата железнодорожным путем между Азией и Европой.

В официальном сообщении МИД Турции об отправлении поезда в Китай отмечается важность этого события для развития торговых отношений с КНР. «Турция будет и далее делать новые шаги для дальнейшего укрепления связей между Востоком и Западом и укрепления своего центрального положения в регионе», – говорится в заявлении ведомства.

В ноябре 2019 года первый товарный поезд из Китая, шедший по маршруту «Сиань-Анкара-Прага», доставил грузы в Турцию и Чехию. 15 апреля 2020 года из Сианя отправился первый поезд в турецкий город Измит.