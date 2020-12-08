Уровень инфляции, о котором сообщают Центробанк и Росстат, оказывается кардинально иным, если использовать альтернативные официальным методы оценки роста цен, например, исследования холдинга «Ромир». Об этом пишет на своей странице в Facebook бывший министр экономики РФ, профессор, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

По его словам, согласно дефлятору «Ромира», с начала 2019 года по октябрь 2020 года цены выросли на 18%, в том числе за 10 месяцев текущего года – на 10,3%. При этом официальный индекс инфляции Росстата составил, соответственно, 3,75% и 3,99%, то есть был примерно в 2,5 раза ниже.

Сам «Ромир», как отмечает Нечаев, объясняет ускорение инфляции в 2020 году в первую очередь ростом цен на импортные товары в результате девальвации рубля. По оценке ИАЦ «Альпари», цены на импортное продовольствие из-за девальвации рубля выросли за 10 месяцев 2020 на 23%.

Эксперт указывает, что в основе методики лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel. Как отмечается, она основана на данных о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек, отражающих покупательское поведение жителей городов России.

«В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на товары по факту их покупки, анализируя реальное поведение покупателей и рассчитывая индекс на основе чеков из магазинов. Это индекс цен на повседневные товары, которые люди ежедневно приобретают в магазинах», – говорит Нечаев, добавляя, что «наблюдаемая населением инфляция, которую много лет исследуют опросным путем по заказу Центробанка, как правило, также оказывается в два-три раза выше официальных данных».