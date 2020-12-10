ТУРЦИЯ
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Турецкий отель в Бодруме признан лучшим пляжным курортом в Европе и мире
Речь идет о гостиничном комплексе премиум-класса LUJO Art&Joy Hotel, расположенном в Бодруме. Согласно итогам конкурса, отель победил сразу в двух номинациях: «Лучший пляжный курортный отель в мире» и «Лучший курортный отель в Европе»
Турецкий отель в Бодруме признан лучшим пляжным курортом в Европе и мире
Фото: Etstur / Others
10 декабря 2020 г.

Турецкий пятизвездочный делюкс-отель был признан лучшим пляжным курортом в мире. Результаты голосования приведены на сайте престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards, на которые обращает внимание «Лента.Ру».

Речь идет о гостиничном комплексе премиум-класса LUJO Art&Joy Hotel, расположенном в Бодруме в 15 километрах от аэропорта. Согласно итогам конкурса, отель выиграл сразу в двух номинациях: «Лучший пляжный курортный отель в мире» и «Лучший курортный отель в Европе».

Гости и жюри высоко оценили победивший объект размещения, находящийся в заливе Гюверджинлик. Отель предлагает туристам собственный пляж с белоснежным песком протяженностью 1 километр, комфортабельные номера с интересной архитектурой (80% из них имеют вид на море), несколько подогреваемых бассейнов, аквапарк и питание по системе «все включено».

Кроме того, в распоряжении гостей десять ресторанов, спа-центр и фитнес-зал. Стоимость стандартных номеров в апреле начинается с 284 евро в сутки, отмечает издание.

Престижная ежегодная премия World Travel Resort вручается в 100 различных номинациях в сфере туризма, победители определяются путем онлайн-голосования самих туристов и с помощью профессионального жюри.

В ноябре стало известно, что лучшим отелем с системой «все включено» в Турции оказался Concorde De Luxe Resort. Пятизвездочный курорт в Анталье победил одновременно в двух номинациях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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