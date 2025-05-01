ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Китай: COVID-19 возник в США
Китай опубликовал официальный документ, в котором обвинил США в сокрытии ранних случаев заражения коронавирусом и поставил под сомнение происхождение пандемии из Уханя
Китай: COVID-19 возник в США
Коронавирусом переболели почти 705 млн человек, около 7 млн умерли / Reuters
1 мая 2025 г.

Государственное информационное бюро Китая выпустило Белую книгу, в которой утверждается, что коронавирус COVID-19 возник не в Китае. В документе приведены данные американских Центров по контролю заболеваний и Национальных институтов здравоохранения США, согласно которым случаи заражения были зафиксированы задолго до вспышки в Ухане в конце 2019 года.

Особое внимание в документе уделено штату Флорида. Первый подтвержденный случай там был зарегистрирован 1 марта 2020 года. Однако, по данным открытых источников, заражения происходили уже в январе. Большинство заболевших при этом не выезжали за пределы США, говорится в документе.

Китай также утверждает, что американские власти удалили важную информацию и уволили сотрудника, занимавшегося обработкой этих данных.

Белая книга представляет собой официальный документ, в котором зафиксирована позиция китайского государства по вопросу происхождения коронавируса.

В апреле США вновь обвинили Китай в утечке вируса из лаборатории. Белый дом указал на необычные свойства возбудителя, единый источник заражения, нарушения безопасности в лаборатории в Ухане и случаи болезни среди сотрудников осенью 2019 года.

Китай отверг обвинения. Власти КНР заявили, что продолжают научные исследования, чтобы установить происхождение вируса.

По официальным данным, сбор статистики по пандемии завершился в апреле прошлого года. К этому моменту коронавирусом переболели почти 705 млн человек, около 7 млн умерли.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us