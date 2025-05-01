Государственное информационное бюро Китая выпустило Белую книгу, в которой утверждается, что коронавирус COVID-19 возник не в Китае. В документе приведены данные американских Центров по контролю заболеваний и Национальных институтов здравоохранения США, согласно которым случаи заражения были зафиксированы задолго до вспышки в Ухане в конце 2019 года.

Особое внимание в документе уделено штату Флорида. Первый подтвержденный случай там был зарегистрирован 1 марта 2020 года. Однако, по данным открытых источников, заражения происходили уже в январе. Большинство заболевших при этом не выезжали за пределы США, говорится в документе.

Китай также утверждает, что американские власти удалили важную информацию и уволили сотрудника, занимавшегося обработкой этих данных.

Белая книга представляет собой официальный документ, в котором зафиксирована позиция китайского государства по вопросу происхождения коронавируса.

В апреле США вновь обвинили Китай в утечке вируса из лаборатории. Белый дом указал на необычные свойства возбудителя, единый источник заражения, нарушения безопасности в лаборатории в Ухане и случаи болезни среди сотрудников осенью 2019 года.

Китай отверг обвинения. Власти КНР заявили, что продолжают научные исследования, чтобы установить происхождение вируса.

По официальным данным, сбор статистики по пандемии завершился в апреле прошлого года. К этому моменту коронавирусом переболели почти 705 млн человек, около 7 млн умерли.