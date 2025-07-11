Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва по-прежнему готова содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что основа для урегулирования уже зафиксирована в трехсторонних соглашениях 2020–2022 годов при участии РФ.

По словам Галузина, ключевыми направлениями остаются подготовка мирного договора, разблокировка коммуникаций, демаркация границ, а также диалог между обществами и парламентами двух стран. Он добавил, что Россия готова участвовать в этих процессах «в удобной для обеих сторон форме».

10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели неожиданную личную встречу в Абу-Даби. По итогам прямых переговоров заявили о намерении продолжать прямой диалог, отметили прогресс в вопросах делимитации границы и выразили благодарность президенту ОАЭ за организацию переговоров.

Параллельно с заявлениями Москвы международные игроки выразили поддержку достигнутому прогрессу. Представитель ЕС по внешней политике Анитта Хиппер призвала Армению и Азербайджан как можно скорее подписать и ратифицировать мирный договор, отметив, что проект соглашения был согласован сторонами еще в марте. Евросоюз подтвердил готовность предоставить дополнительную экспертную помощь по запросу сторон.

США в свою очередь приветствовали прямой диалог Баку и Еревана. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс подчеркнула, что Вашингтон продолжает предпринимать шаги для укрепления стабильности на Южном Кавказе и рассматривает это как часть глобального миротворческого курса администрации Трампа.

Отдельно армянская сторона подтвердила, что рассматривает возможность передачи управления Зангезурским коридором иностранной логистической компании, если это будет соответствовать национальным интересам. Как сообщало ранее издание CaucasusWarReport, США предложили схему, при которой контроль над маршрутом будет осуществлять частная американская структура при сохранении суверенитета Армении — без участия России и Ирана.