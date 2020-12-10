Число мирных жителей Афганистана, убитых в результате воздушных атак авиации США и их союзников, резко возросло с 2017 года после того, как Вашингтон усилил налеты на талибов, сообщает «Голос ислама» со ссылкой на специальный доклад, опубликованный в понедельник, 7 декабря.

Как рассказала со-основатель проекта Costs of War («Цена войны») в Брауновского университета Нета Кроуфорд, количество мирных жителей, погибающих ежегодно от авиаударов США и коалиции, выросло на 330%, составив около 700 человек. Согласно докладу, в 2019 году погибло больше гражданского населения, чем за любой другой год с начала войны в Афганистане в 2001 году.

Вашингтон прекратил воздушные нападения после заключения договора с талибами в феврале 2020 года. При этом несмотря на то, что общее количество смертей в результате атак снизилось, участились атаки кабульских сил. ВВС Афганистана, пишет Кроуфорд, в настоящее время «наносят больше вреда афганскому гражданскому населению, чем когда-либо в своей истории». По ее словам, за первое полугодие 2020 года 86 афганских мирных жителей погибли и 103 получили ранения в результате воздушных атак.

В последующие три месяца, как подчеркивает издание, по мере продолжения переговоров с талибами в Дохе, количество жертв увеличилось: 70 мирных жителей были убиты и 90 ранены. Кроуфорд призвала к переговорам о прекращении огня, пока обе стороны обсуждают соглашение, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения. «Если не будет прекращения огня, обе стороны продолжат попытки получить тактическое преимущество, пока ведутся переговоры. Число жертв среди гражданского населения, вероятно, увеличится », - заявила Кроуфорд.

По данным ООН, не менее 32 000 мирных жителей были убиты и еще 60 000 ранены за последнее десятилетие, когда организация начала сбор данных.

Американская оккупация Афганистана началась 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. США обвинили в терактах главаря террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, скрывавшегося тогда в Афганистане, и под этим предлогом начали вторжение в страну, большая часть которой на тот момент контролировалась движением «Талибан».

Операция в Афганистане считается одной из самых продолжительных военных кампаний в истории США. За последние 10 лет в стране погибло более 41 тысячи мирных жителей. Из них 7,5% составляют женщины, а 17,9% - дети.