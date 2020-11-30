В столице Туркменистана Ашхабаде прошла торжественная презентация новой книги президента страны Гурбангулы Бердымухамедова – «Туркменистан – родина нейтралитета», сообщает TurkmenPortal. Сочинение, которое стало подарком главы государства к 25-летнему юбилею со дня объявления статуса постоянного нейтралитета, «станет настольной для каждого туркменистанца», отмечает издание.

«Принятие 27 декабря 1995 года Закона «О постоянном нейтралитете Туркменистана» навсегда определило путь развития нашего независимого государства. Мы определили его как «постоянный нейтралитет». Мы избрали этот путь, руководствуясь национальными интересами, и, вместе с тем, с учетом интересов всех братских народов планеты. Тем самыим мы хотели продемонстрировать наше стремление развивать дружественные отношения со всеми странами и народами, выполняя, таким образом, высокую и благородную миссию», – заявил Бердымухамедов, подчеркнув, что обо всем этом он написал своей книге, ставшей уже 55-ой по счету.

Презентация издания прошла в Центральном доме офицеров в присутствии представителей государственной власти. Отрывки из книги собравшиеся могли услышать в исполнении артистов Главного драматического театра страны. По экземпляру получил каждый министр Туркменистана.

Помимо написания книг о туркменской истории, коврах, ахалтекинских конях, кулинарии, лекарственных растениях и т. д. Бердымухамедов занимается музыкой. Туркменский лидер выпустил уже девять синглов, на некоторые из них он даже снял клип.