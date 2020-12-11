Ужасная трагедия произошла в деревне Кожемяки Брянской области в конце ноября. Местный житель Владимир Захаренок во время празднования своего 35-го дня рождения зверски насиловал и пытал 18-летнюю Ирину Трофимову. От полученных травм девушка скончалась. По данным СМИ, это не единственное преступление Захаренка, но до сих пор все сходило ему с рук.

Обвиняемый жил с матерью в селе, которое находится в 80 км от Брянска. Отец его «сидел за кражи и изнасилования, потом спрятался в Беларуси», говорят местные. По свидетельствам жителей, он состоял в браке с женщиной, которую сам же сбил на машине, будучи пьяным – и чтобы не попасть за решетку, предложил ей выйти за него замуж. После развода она забрала сына и уехала из деревни.

В день происшествия в доме Захаренка собрались его соседи, Ирина и ее сестра Екатерина с сожителем. Последняя тоже была жертвой бесчинств маньяка – год назад она написала заявление в полицию, но в итоге сама попала под арест за клевету. Полицейские не поверили ее словам о домогательствах, считая, что она сама на все согласилась. Одна из жительниц села заявила, что участковый работает с подозреваемым «в одной команде» и ему «здесь уголовные дела не нужны». Захаренок заплатил Екатерине 8 тысяч рублей, чтобы «замять» дело.

Именно Екатерина привела сестру в дом преступника. Девушку обнаружили на следующее утро в огороде: после многочасовых пыток злоумышленник сам позвонил ее матери, чтобы она забрала дочь. Врачи обнаружили в теле Ирины десятки металлических предметов, она скончалась от полученных травм на операционном столе.

Никто из соседей не вышел на помощь, услышав крики девушки. Приехавшей на место происшествия полиции они заявили, что ничего не знают. Одна из свидетельниц задержания Захаренка назвала его «необычным»: участковый не стал задерживать его сразу, он разрешил ему сначала сходить в баню. «Зачем? Он же в бане с себя все следы смыл», – удивилась женщина.

Убийство Ирины заставило местных жителей признаться журналистам, что Захаренок занимался кражами и изнасилованиями с 2005 года. Один человек держал в страхе всю деревню: он угрожал расправой каждому, кто хотел на него донести, нападал на них с ножом. Садиста покрывала и его 70-летняя мать, которая после случившегося распродала имущество и сбежала из деревни. Жители Кожемяк говорят, что она присылала им сообщения с незнакомых номеров с требованием не давать показаний на ее сына.

Сам Захаренок сейчас находится в СИЗО. В Следственный комитет РФ из Кожемяк было отправлено письмо с 44 подписями с требованием полного, объективного и справедливого расследования. «Просим поднять материалы по ранее совершенным деяниям Владимира Захаренка по кражам и изнасилованиям», – указано в обращении.