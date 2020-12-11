Активисты в Уфе 10 декабря отметили 130-летие со дня рождения руководителя башкирского национально-освободительного движения в 1917-1920 годах, историка, востоковеда-тюрколога Ахмет-Заки Валиди,пишет Idel.Реалии.

По словам общественников, очередной юбилей Заки Валиди проходит «на фоне гробового молчания и полного забвения» этой даты со стороны местных властей.

«Как бы ни старались власти замолчать эту дату, мы, простой народ, не должны ее забывать. В наших сердцах Ахмет-Заки Валиди жив и будет жить, и мы будем чтить его память. Наступят времена, когда мы будем жить в демократическом государстве, в демократической республике. И мы поставим Ахмет-Заки Валиди памятник, и положим к нему живые цветы», – отметил один из членов башкирского национального движения Валиахмет Бадретдинов.

По словам другого общественника, Руслана Габбасова, не организуется никаких мероприятий. «Указ об установке памятника Заки Валиди был издан еще в 2010 году. Было выбрано место, был выбран скульптор. Прошло десять лет, уже скульптор умер, а памятника до сих пор нет. Но мы все равно каждый год будем добиваться установки этого памятника; рано или поздно он будет стоять», – заявил он.

Издание напоминает, что споры об установке в Уфе памятника Ахмет-Заки Валиди ведутся около 20 лет. В 2009 году тогдашний президент республики Муртаз Рахимов подписал указ о праздновании в 2010 году 120-летней годовщины со дня рождения Ахмет-Заки Валиди, а также о дальнейшем сооружении памятника известному историку. Однако, вскоре после этого Рахимов ушел в отставку.

Затем, при следующем президенте Башкортостана Рустэме Хамитове, башкирские активисты неоднократно пытались получить согласие властей на установление памятника, однако столкнулись с несогласием со стороны некоторых русских национальных организаций, а также активистов местного отделения КПРФ. Кроме того, региональное управление Министерства культуры, ответственное за установку памятника, постоянно переносило начало реализации проекта, ссылаясь то на отсутствие финансов, то на необходимость проведения нового конкурса в связи с очередным переносом площадки под будущий монумент.

Памятники основателю башкирской автономии Ахмет-Заки Валиди установлены в Сибае, Ишимбае, селах Темясово и Кузяново, а также у здания Восточного факультета Санкт-Петербургского университета.

Ахмет-Заки Валиди Тоган – выдающийся политический и общественный деятель, ученый-тюрколог, стоявший у истоков создания Башкирской Советской автономной республики и ее первый руководитель. Он родился 10 декабря 1890 года в ауле Кузян Петровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии в семье муллы и стал одной из самых ярких фигур в национальном движении первой половины ХХ века.

На Первом Всероссийском мусульманском съезде в мае 1917 года Валиди избрали во Всероссийский мусульманский совет. Одновременно он также стал членом Учредительного собрания от башкир-федералистов Уфимской губернии. После этого Валиди вошел в башкирское правительство, возглавил военный отдел, командовал башкирскими войсками, был военным министром Временного правительства провозглашенной 29 ноября 1917 года независимой Башкирии.

В 1925 году ученый переехал в Турцию и стал преподавателем тюркской истории Стамбульского университета. После этого три года продолжал свое образование в Вене, читал лекции в Боннском университете и в Геттингене. В мае 1939 года по приглашению министра просвещения вернулся в Турцию, а через год в Каире был издан его труд об истории Туркестана.

В мае 1944 года Валиди арестовали по обвинению в «пантюркской деятельности против Советов на территории Турции» и приговорили к десяти годам тюремного заключения, но после 17 месяцев пребывания за решеткой он был освобожден. В 1953 году Валиди основал Институт исламских исследований, который возглавлял до самой смерти.