Принятые во всем мире ограничения для сдерживания пандемии коронавируса способствовали рекордному сокращению выбросов углекислого газа со времен Второй мировой войны.

В 2020 году объем выбросов углекислого газа сократился на 7%, или на 2,4 миллиарда тонн, сообщается в докладе организации Global Carbon Project (GCP). Для сравнения, к концу Второй мировой войны выбросы углекислого газа сократились на 0,9 миллиарда тонн, а на пике финансового кризиса в 2009 году – на 0,5 миллиарда тонн.

Наиболее сильное сокращение выброса СО2 в 2020 году было зафиксировано в США (12%) и в странах ЕС (11%). Выбросы Китая в 2020 году сократились на 1,7%.

Эксперты сходятся во мнении, что даже такого масштаба сокращения недостаточны для ограничения изменения климата. В 2021 году объемы выбросов СО2 будут расти, несмотря на то, что по Парижскому климатическому соглашению в предстоящие 10 лет необходимо сокращать объемы выработки углекислого газа не менее чем на 2 млрд тонн ежегодно.