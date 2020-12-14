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Пандемия снизила выбросы углекислого газа до рекордных показателей
В 2020 году объем выбросов углекислого газа сократился на на 2,4 миллиарда тонн. Для сравнения, к концу Второй мировой войны выбросы CO2 сократились на 0,9 миллиарда тонн, а на пике финансового кризиса в 2009 году - на 0,5 миллиарда тонн
Пандемия снизила выбросы углекислого газа до рекордных показателей
Фото: ТАСС / Others
14 декабря 2020 г.

Принятые во всем мире ограничения для сдерживания пандемии коронавируса способствовали рекордному сокращению выбросов углекислого газа со времен Второй мировой войны.

В 2020 году объем выбросов углекислого газа сократился на 7%, или на 2,4 миллиарда тонн, сообщается в докладе организации Global Carbon Project (GCP). Для сравнения, к концу Второй мировой войны выбросы углекислого газа сократились на 0,9 миллиарда тонн, а на пике финансового кризиса в 2009 году – на 0,5 миллиарда тонн.

Наиболее сильное сокращение выброса СО2 в 2020 году было зафиксировано в США (12%) и в странах ЕС (11%). Выбросы Китая в 2020 году сократились на 1,7%.

Эксперты сходятся во мнении, что даже такого масштаба сокращения недостаточны для ограничения изменения климата. В 2021 году объемы выбросов СО2 будут расти, несмотря на то, что по Парижскому климатическому соглашению в предстоящие 10 лет необходимо сокращать объемы выработки углекислого газа не менее чем на 2 млрд тонн ежегодно.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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