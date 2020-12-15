Администрация Джозефа Байдена позитивно настроена к продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Однако, учитывая длинный список разногласий между ним и Путиным, России нужно быть начеку и продолжать работу над развитием новых ракетных технологий. По оценкам экспертов, пока у России есть задел в 10 лет.

Считавшийся когда-то «прокремлевским», президент США Дональд Трамп за четыре года в Белом доме успел натворить не меньше антироссийских действий, чем его предшественник Барак Обама. Помимо санкций, принятых его республиканцами, и военных ударов по Сирии, Трамп сделал серьезные шаги по разрушению архитектуры глобальной безопасности, с таким трудом выстроенной СССР/Россией и Соединенными Штатами.

2 декабря 2019 года Вашингтон выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), дав по сути старт новой гонке вооружений и создав возможность для размещения ракет радиусом от 500 до 5500 км в Европе. Хотя Пентагон утверждал, что не собирается ставить в Старом Свете ракеты, но у него есть ряд «лазеек». Размещенные в Румынии системы ПВО Aegis Ashore можно заменить на ракеты средней дальности (1000–5500 км).

Кроме того, не обязательно устанавливать ракеты на земле. Их можно развернуть на кораблях и подлодках у берегов Европы или увеличить количество ракет воздушного базирования. Поводом для выхода из ДРСМД стало неучастие в нем Китая. При этом отсутствие готовности Пекина включиться в договор превратило в жертву Европу. Владимир Путин в одном из выступлений предупредил, что при размещении американских ракет мишенью станут именно европейские страны.

Второй удар Трамп по системе мировой и европейской безопасности нанес, когда не продлил договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), который предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, что не может не беспокоить Россию. Однако без ответа это не останется и Россия сделает все необходимое для защиты западного фронта.

16 октября президент России Владимир Путин предложил без предварительных условий продлить СНВ-3, но Вашингтон ответил отказом. В доминируемом республиканцами Конгрессе поддерживают президента. Два года назад туда внесли законопроект, запрещающий Штатам продлевать соглашение. Здесь поводом для отказа стала разработка Россией новейших ракетных комплексов, включая гиперзвуковые ракеты, которые представил Путин в своем послании Федеральному Собранию в марте 2018 года. Президентство Трампа подходит к концу, но из заявления замглавы Сергея Рябкова ясно, что едва ли при нынешней администрации ситуация изменится.

Известно, что при всей своей антироссийской риторике новый глава Белого дома Джозеф Байден осознает важность глобальной безопасности. Российские эксперты полагают, что демократ может запустить процедуру по скорейшему подписанию СНВ-3 до его истечения. Тем не менее, нужно пока исходить из текущих реалий и проанализировать риски в случае сохранения статус-кво.

Итак, сначала нужно понять логику американского истеблишмента. Чего добиваются ястребы в команде Трампа? Очевидно, что подписанные соглашения препятствуют желанию «ястребов» в американской администрации добиться преимущества в области стратегических вооружений над Россией. Военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов считает, что отказ от СНВ-3 нужен Вашингтону, чтобы преодолеть свое отставание от Москвы.

«США всеми путями желают выиграть время для преодоления своего отставания в ключевых сферах, связанных с ВПК. Во-первых, в материаловедении. Без новых сплавов невозможно ни освоение Мирового океана, ни создание принципиально новых силовых установок, ни строительство истребителей VI поколения. Во-вторых, в гиперзвуковом оружии. Пентагон уже заявлял, что в течение 3-5 лет они сумеют разработать аналог российской ракеты «Авангард». В-третьих, в перевооружении ВМС. Там у США только что началась программа замены АПЛ на новые. И наконец, в военном освоении космоса», – сказал он в беседе с ТRТ на русском.

Американцев раздражает, что Россия обладает гиперзвуковым оружием и активно осваивает космос. По оценке Артамонова, перенос гонки вооружений в области, связанные с разработкой оружия на новых физических принципах, фактически обессмысливает развитие ядерного потенциала США. Вдобавок ко всему, РФ активно делится своим опытом с Китаем, вторым главным противником США, и создает для него систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Несмотря на свое преимущество, России нужно быть начеку и адекватно реагировать на нарастающую угрозу с Запада. Поэтому стоит ожидать, что Москва не остановится на достигнутом и будет продолжать работу по созданию новых видов оружия, пускай и не в таких масштабах, как прежде.

Российское руководство весьма позитивно настроено к намерениям Байдена по сохранению глобальной стабильности. Путин назвал его готовность продлить СНВ «серьезным элементом нашего возможного взаимодействия в будущем». Как на самом деле поведет себя администрация Байдена с учетом целого ряда претензий с его стороны к России, будь то по Украине или «вмешательству в выборы», узнаем после 20 января.