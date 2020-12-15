Всего в списке новых членов президентского совета, предложенном Трампом, 29 человек, среди которых и Мехмет Оз, проживающий в Нью-Джерси. Наряду с врачом там значатся легенда бейсбола Джонни Дэймон,бывший бейсболист, игравший за New York Yankees, Мариано Ривера, а также тренер New England Patriots Билл Беличик.

Совет, основанный в 1956 году 34-м президентом США Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром, стремится «поощрять, стимулировать и мотивировать американцев всех возрастов, чтобы стать физически активными и участвовать в спорте».

Мехмет Оз родился в 1960 году в американском штате Огайо в семье турецких иммигрантов. Он закончил знаменитый Гарвардский университет и получил докторскую степень в университете Пенсильвании.

С 2001 года врач регулярно появляется на телевидении, радио и в других СМИ. В течение пяти сезонов он вел медицинскую рубрику в знаменитом шоу Опры Уинфри. Кроме того, его приглашали на такие популярные ток-шоу, как «Вечер с Ларри Кингом», «Доброе утро, Америка», «Сегодня» и другие. В настоящее время он ведет авторскую программу «Шоу доктора Оза».

В 2008 году журнал Time поставил его на 44 место в списке «100 самых влиятельных людей мира», а журнал Esquire включил в список «Самых влиятельных людей XXI века». Кроме того, Оз cтал одним из лучших врачей года по версии журнала New York Magazine, а в 2009 году попал в список 500 самых влиятельных мусульман мира.

Мехмет Оз получил престижную дневную премию «Эмми» за лучшее ток-шоу (2010, 2011) и за лучшее информационное ток-шоу (2011, 2012 и 2013).

В 2018 году ведущий популярного «Шоу доктора Оза» снялсяв последнем рекламном ролике Turkish Airlines - Five Senses («Пять чувств»). Он был показан во время финального матча 52-го чемпионата по американскому футболу Super Bowl, который лидирует в рейтинге ТВ-программ в США. Ролик посмотрела огромная зрительская аудитория. Как отметил сам Оз, благодаря рекламной кампании THY американцы получили возможность больше узнать о Турции.