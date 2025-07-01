В Пхеньяне прошла церемония в честь северокорейских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на территории России. Мероприятие совпало с годовщиной подписания договора о взаимной обороне между КНДР и РФ.

Государственные СМИ показали кадры, на которых высший руководитель КНДР Ким Чен Ын одобряет боевые планы для подразделений, направленных в Курскую область. Были продемонстрированы кадры с гробами с флагами Северной Кореи и архивные материалы с участием Кима. Церемония сопровождалась выступлением оркестра и показом документальных кадров с фронта.

Эксперт Роб Ли из Foreign Policy Research Institute заявил Telegraph, что северокорейские солдаты проявили физическую подготовку, дисциплину и тактическую компетентность, несмотря на неэффективное командование со стороны российских офицеров.

Южнокорейская разведка сообщила на прошлой неделе, что Пхеньян планирует отправить еще 6 тыс. военнослужащих, включая 5 тыс. строительных специалистов и 1 тыс. саперов. Эти действия происходят в рамках соглашения, по которому КНДР направляет вооружения и военные кадры в обмен на российскую техническую помощь в сфере спутниковых технологий и ракетного наведения.