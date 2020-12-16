ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Турция и Украина запускают совместное производство корветов и ударных БПЛА
Это первые прямые соглашения в сфере обороны, заключенные между Киевом и другой страной. Проекты направлены на усиление украинского флота с целью повышения безопасности в Черном и Азовском морях
Турция и Украина запускают совместное производство корветов и ударных БПЛА
Фото: сайт Министерства обороны Украины / Others
16 декабря 2020 г.

Киевом и Анкарой подписан ряд соглашений в области обмена технологиями производства корветов и ударных БПЛА для нужд украинской армии.

Согласно заявлению Минобороны Украины, соглашения подписаны в ходе визита турецкой делегации во главе с главой Управления оборонной промышленности Исмаилом Демиром.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что эти проекты направлены на усиление украинского флота с целью повышения безопасности в Черном и Азовском морях и озвучил ожидания роста украинского оборонпрома, которые власти связывают с турецкими технологиями и инвестициями.

Демир, в свою очередь, указал на наличие между Турцией и Украиной множества областей сотрудничества в сфере обороны и подчеркнул, что быстрый переход от договоренностей к практическому взаимодействию принесет пользу обеим сторонам.

Это первые прямые соглашения в сфере обороны, заключенные между Украиной и другой страной.

В 2019 году Украина приобрела шесть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Как отмечает РБК, тогда экс-президент Петр Порошенко заявил, что данное соглашение соответствует стратегическому курсу страны по вступлению в НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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